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В Минской области ищут 16-летнего парня
23.01.2020 14:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Червенском районе ищут 16-летнего парня, который утром 22 января вышел из дома и до сих пор не вернулся. О розыске сообщает милиция и поисковый отряд «Ангел».
Роман Кудинович живет в агрогородке Заполье Червенского района (Минская область). В минувшую среду, 22 января, он примерно в 08.30 вышел из дома в неизвестном направлении.
Приметы: рост 175−180 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые. Был одет: черная удлиненная куртка с капюшоном, черная шапка с синим отворотом и синим помпоном, черные спортивные штаны, ботинки осенние темно-синие.
Как отметили в милиции, раньше парень уже уходил из дома. Розыском занимаются сотрудники Червенского РОВД.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем парне, просят сообщить по номерам телефонов РОВД: 8 (029) 555 30 90, 8 (029) 264 15 07, 8 (01714) 555 02, 102. Или в ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), 8033 666−68−56, 8033 666−60−33.
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Парень просто вышел утром из дома - и не вернулся.
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