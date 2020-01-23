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В Бресте проведут фестиваль моды «Весна-лето 2020» и конкурс «Супермодель 2020»
23.01.2020 14:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фестиваль моды проведут 29 февраля в брестском отеле Hampton на Варшавском шоссе, пишет
Фестиваль пройдет в двух номинациях «Школа моды» и «Мастер моды». К участию приглашают швейные фирмы, индивидуальных предпринимателей, ремесленников — производителей одежды, обуви и аксессуаров, а также учебные заведения, которые занимаются подготовкой кадров для легкой промышленности.
На фестивале будут собирать средства для лечения и реабилитации восьмилетнего Марка Пашкевича с ДЦП.
В рамках мероприятия также пройдет конкурс «Супермодель 2020».
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Фестиваль пройдет в двух номинациях «Школа моды» и «Мастер моды».
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