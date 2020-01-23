В Бресте проведут фестиваль моды «Весна-лето 2020» и конкурс «Супермодель 2020»

Источник материала: Tut.by

Фестиваль моды проведут 29 февраля в брестском отеле Hampton на Варшавском шоссе, пишет «Брестский вестник» .





Фестиваль пройдет в двух номинациях «Школа моды» и «Мастер моды». К участию приглашают швейные фирмы, индивидуальных предпринимателей, ремесленников — производителей одежды, обуви и аксессуаров, а также учебные заведения, которые занимаются подготовкой кадров для легкой промышленности.

На фестивале будут собирать средства для лечения и реабилитации восьмилетнего Марка Пашкевича с ДЦП.

В рамках мероприятия также пройдет конкурс «Супермодель 2020».

Заявки на участие принимаются по электронной почте: podium. brest@mail.ru.