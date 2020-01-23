В Кореличском районе проходит акция «От соседей к соседям», ярким началом которой стало шоу в Жуховичах «Музыка нас связала»

Источник материала: Полымя

Еще 14 декабря на Кореличчине стартовала необычная акция «От соседей к соседям», направленная на активное творческое сотрудничество учреждений культуры района. В ее рамках в новом 2020 году также проходит ряд ярких мероприятий.





Инициатором и организатором акции выступил отдел культуры и досуга «Жуховичский Дом культуры», который открыл ее шоу «Музыка нас связала». Символом районного творческого марафона выбрали декоративную ёлку, что отправилась в путешествие по учреждениям культуры, которые специально для нее подготовили эксклюзивные украшения-сувениры. А завершится масштабная акция благотворительным концертом в УССО «Жуховичский дом-интернат для престарелых и инвалидов», состоящим из лучших номеров ее участников. К слову, там останется и уникальная новогодняя ёлка от работников культуры.

А, между тем, шоу в Жуховичах получилось красочным и запоминающимся для кореличчан. В нем приняли участие: отдел культуры и досуга «Лукский Дом культуры», отдел культуры и досуга «Турецкий Дом культуры», сектор «Малюшичский сельский Дом культуры», отдел культуры и досуга «Еремичский Дом культуры» и отдел культуры и досуга «Жуховичский Дом культуры».

Проект собрал 10 участников и проходил на протяжении 2-х месяцев в 4 этапа, каждый из которых соответствовал определенной тематике: первый – военной, второй – новогодней, третий – кинематографической, четвертый составили песни в жанре шансон.

Отметим, что финальный этап шоу «Музыка нас связала» выдался феерическим, праздничным и добрым. Каждый из участников показал себя и талантливым исполнителем, и ярким артистом и получил высший балл от жюри. Зрителям также представилась возможность выбрать лучшего из лучших.





Победителями стали Наталия Бабакулыева из Малюшичей и Александр Жамойда из Жуховичей, который также выиграл приз зрительских симпатий. На втором месте оказалась Янина Лясковская из Лук. И третье место досталось еще одной представительнице лукской земли Анастасии Хиневич. Дипломами за участие и ценными подарками отметили и остальных участников.









И хотя шоу «Музыка нас связала» завершилось, акция «От соседей к соседям» только начала свое путешествие по учреждениям культуры Кореличского района. В добрый путь!

Екатерина ЖАМОЙДА,

художественный руководитель отдела культуры и досуга «Жуховичский Дом культуры»