Лечебная физическая культура как основа восстановительного лечения

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ЛФК усиливает защитные механизмы, нейтрализует отрицательное влияние гипокинезии на сосудистый тонус, кровообращение, дыхание, процессы обмена, состояние работоспособности организма. Влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую систему, многогранно и тесно связано с изменениями функций дыхательной, нервной, эндокринной систем. Изменения в организме под влиянием физических тренировок проходят фазы срочной и долговременной адаптации. Адаптация обеспечивает преимущество тренированного организма перед нетренированным.

Оно характеризуется тремя основными чертами:

Тренированный организм может выполнять работу большей продолжительности и интенсивности; Тренированный организм отличается более экономным функционированием физиологических систем в покое и умеренных нагрузках, достигает более высокого уровня функционирования этих систем при максимальных нагрузках, которые нетренированному организму недоступны; У тренированного организма повышается устойчивость к повреждающим воздействиям неблагоприятных факторов.

В восстановительном лечении используются различные формы ЛФК – утренняя гимнастика, лечебная гимнастика, дозированная ходьба, плавание, гидрокинезотерапия, механотерапия, трудотерапия, игры.

Основная форма и наиболее доступное средство ЛФК – это лечебная гимнастика (ЛГ). ЛГ может использоваться в любом возрасте и практически при любых заболеваниях. Применяют разнообразные и целенаправленные физические упражнения для восстановления утраченных функций, постепенно наращивая нагрузку и сложность упражнений. Занятия могут быть индивидуальными и групповыми. Индивидуальные самостоятельные занятия дополняют групповые и повышают их интенсивность.

К числу лучших упражнений при заболеваниях сердечнососудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата относятся: плавание и упражнения в воде. При движении в воде уменьшается влияние силы тяжести тела, что создает условия для тренировки ослабленных мышц, уменьшает общую нагрузку.

Одной из форм ЛФК называют ходьбу. Поскольку ходьба является обязательным компонентом нашей жизни, гораздо проще заниматься ею каждый день, чем найти свободный час для плавания или ЛГ. Ходьба развивает выносливость, укрепляет мышцы, сжигает калории. Занятия ходьбой не требуют особых затрат. Прекрасно, если есть пара кроссовок, желательно с супинаторами, обувь должна быть с жестким задником и мягкой подошвой. Ходить надо равномерным шагом.

Если человек страдает одним из сердечнососудистых заболеваний или заболеваний легких, диабетом или артритом то медленная ходьба по ровной местности (обязательно с разрешения врача) поможет вновь обрести хорошую форму. Начинать ходить надо с медленного темпа. Начинающие в первый день должны ходить совсем медленно, даже если это им покажется совсем легким занятием. Усталость и нагрузки скажутся потом. Если нагрузка окажется слишком легкой и мышцы болеть не будут, то на следующий день надо увеличь темп ходьбы. Для того, чтобы достичь тренировочного эффекта, необходимо заниматься ходьбой не менее 40 минут 4 раза в неделю, при частоте пульса (ЧСС) 60% от максимального показателя. Для этого надо измерять пульс до начала ходьбы и в процессе ходьбы или пользоваться тестом разговора или пения, т.е. надо идти в таком темпе, при котором можно разговаривать или петь.

Важным является определение задачи программы восстановительного лечения. Для одних пациентов эти задачи будут ограничиваться выработкой бытовых двигательных навыков, самообслуживания, для других – задачей является восстановление полной или частичной трудоспособности, для третьих – восстановление нарушенных функций тех или иных систем, для четвертых – достижение полного выздоровления и возможности заниматься спортом. Обычно для какого-либо конкретного заболевания используют комбинации самых различных форм и средств ЛФК. Первоочередная задача заключается в том, чтобы определить, какие движения для пациента в настоящее время полезны, а какие будут вредны, т.е. установить двигательный режим, необходимый на данном этапе восстановительного лечения. Необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого человека, контролировать нагрузку на организм, как по объему, так и по интенсивности.

Необходимо правильно подобрать дозировку физических нагрузок. Под дозировкой понимают величину физических нагрузок при выполнении отдельных упражнений и их сочетание в течение всего занятия или всего курса восстановительного лечения. Дозировка не должна превышать силы и возможности человека, но в то же время должна быть тренирующей нагрузочной. Как правило, интенсивность нагрузки контролируют по числу сердечных сокращений (ЧСС). Для того, чтобы определить максимальную для себя частоту сердечных сокращений, допустимую при выполнении физических упражнений, надо от 220 отнять свой возраст. Начинать нужно с физических нагрузок, увеличивающих ЧСС на 60%-70% от максимальной. Нагрузка зависит от многих факторов: выбора исходного положения, величины и числа мышечных групп, участвующих в движении, последовательности и темпа их выполнения, числа повторений. Нагрузку следует подбирать с учетом состояния других органов и систем, возраста и тренированности пациента, его заболевания.

Критериями плохой переносимости физических тренировок являются следующие симптомы:

- возникновение приступа боли в грудной клетке во время физической нагрузки;

- появление нарушения ритма сердца;

- одышка;

- значительные колебания АД (повышение систолического давления более чем на 40 мм рт. ст., диастолического более чем на 10 мм рт. ст.; падение систолического АД на 10 мм рт. ст. и более;

- появление резкой слабости и дискомфорта;

- замедленное восстановление артериального давления и пульса после нагрузки;

- побледнение кожных покровов.

Если на любом этапе восстановительного лечения возникают признаки плохой переносимости нагрузки, необходимо временно уменьшить объем и интенсивность последней.

Чередование выполнения общеразвивающих упражнений для различных мышечных групп со специальными упражнениями создают условия для использования организмом «активного отдыха», что позволяет повысить интенсивность упражнений, не вызывает избыточного утомления. Принцип постепенного увеличения интенсивности упражнений должен соблюдаться как на отдельном занятии, так и на протяжении всего курса восстановительного лечения.

Систематичность и последовательность выполнения упражнений предусматривает правило: от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному. Занятие должно быть достаточно длительным без продолжительных перерывов.

Пациент должен активно участвовать в процессе собственного восстановительного лечения.

«Движения могут заменить различные лекарства, но ни одно лекарство не может заменить движение» (Тиссо).

Т.Г. МАРТЮШЕВА, заведующая отделением медицинской реабилитации УЗ «Борисовская больница №2»