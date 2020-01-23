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В Городском саду Бреста появились оригинальные кормушки для птиц
23.01.2020 15:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестские коммунальники украсили городской сад оригинальными кормушками для птиц,
Всего изготовлено 10 оригинальных кормушек. Наполнять их будут работники «Коммунальника». Однако подкормить птиц могут все желающие — кормушки установлены на приемлемой высоте.
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Подкармливать птиц будут брестские коммунальники.
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