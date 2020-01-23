Техническим обслуживанием почтовых ящиков в теперь занимается «Белпочта»

Источник материала: Полесская правда



С 22 января начали действовать новые правила по содержанию почтовых ящиков. Это регулируется постановлением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 21/29 «Об утверждении Инструкции по техническому содержанию абонентских почтовых шкафов в жилищном фонде Республики Беларусь».

Если ранее почтовые ящики меняли и ремонтировали специалисты жилищно-эксплуатационного участка или подразделения РУП «Белпочта» по месту адреса, то сейчас право на техническое обслуживание закрепляется только за национальным оператором почтовой связи на основании договора между собственников квартиры и РУП «Белпочта». Оплачивают эту услугу, как и раньше, – жильцы.

«Собственники жилых помещений, организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги (далее – организация), обеспечивают поддержание шкафов, ячеек шкафов в исправном состоянии, их надлежащее электрическое освещение, содержание в чистоте, доступ к шкафам работников оператора», – отмечается в постановлении.

То есть установку новых шкафов, замену старых шкафов или пришедших в негодность, а также выполнение работ, входящих в перечень по техническому обслуживанию шкафов согласно Инструкции, осуществляет отделение почтовой связи. Для этого нужно подать заявку на соответствующую услугу и оплатить ее.

В постановлении определен также ряд работ по техническому обслуживанию почтовых ящиков, например, очистка от грязи и ржавчины, покраска, различные ремонтные работы (замена и ремонт замков, выравнивание, замена каркаса, крепление шкафов и др.).

К новшествам можно добавить проверку технического состояния шкафчиков и осмотр их внешнего вида. То есть как минимум раз в год специалисты Белпочты должны вместе с собственниками, коммунальниками проводить проверку почтовых ячеек и ящиков.

Наверное, никого не удивить «разнообразием» цифр на почтовых ящиках: где краской нарисовано (и разными цветами), где фломастером, где приклеен номер, а есть вообще без опознавательных знаков. В скором времени почтовые ящики придут к общему «знаменателю» – по новым правилам номера жилого помещения будут наносится на почтовые ящики краской по специальному трафарету. К тому же, на торцевой стороне корпуса ящика появятся и соответствующие индексы. Если в многоквартирном доме индекс может быть указан один раз на видном месте, то в частном секторе на почтовые ящики Белпочта будет наносить название улицы и номер дома.

Перечень работ по техническому обслуживанию почтовых шкафов

Осмотр внешнего вида шкафов, ячеек шкафов:

состояние окраски;

наличие нумерации жилых помещений, почтового кода (индекса) обслуживающего объекта почтовой связи оператора.

Проверка технического состояния шкафов, ячеек шкафов:

крепление шкафа и невозможность изъятия почты через заднюю стенку и закидочные щели;

наличие и исправность замков;

невозможность открывания закрытых ячеек (общей дверцы) без ключа;

наличие люфтов, перекосов, погнутости дверок, деформации петель и т.д.;

плотность прилегания дверок ячеек и общей дверцы.

Основные ремонтные работы:

крепление ослабленных и сорванных шкафов;

выправление стенок, перегородок ячеек и дверок;

устранение дефектов выпадения перегородок ячеек;

устранение люфтов и перекосов рамы и дверок;

замена рамы, каркаса;

укрепление петель дверок;

замена петель дверок;

замена осей дверок;замена дверок;

замена замка общей дверцы;

замена замков ячеек;

ремонт замков;

усиление креплений замков.

Покраска и нанесение реквизитов на шкафы, ячейки шкафов:

очистка от ржавчины и грязи;

грунтовка очищенной поверхности;

покраска;

нанесение номера жилого помещения, почтового кода (индекса) обслуживающего объекта почтовой связи оператора.