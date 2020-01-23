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Техническим обслуживанием почтовых ящиков в теперь занимается «Белпочта»
23.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Если ранее почтовые ящики меняли и ремонтировали специалисты жилищно-эксплуатационного участка или подразделения РУП «Белпочта» по месту адреса, то сейчас право на техническое обслуживание закрепляется только за национальным оператором почтовой связи на основании договора между собственников квартиры и РУП «Белпочта». Оплачивают эту услугу, как и раньше, – жильцы.
То есть установку новых шкафов, замену старых шкафов или пришедших в негодность, а также выполнение работ, входящих в перечень по техническому обслуживанию шкафов согласно Инструкции, осуществляет отделение почтовой связи. Для этого нужно подать заявку на соответствующую услугу и оплатить ее.
В постановлении определен также ряд работ по техническому обслуживанию почтовых ящиков, например, очистка от грязи и ржавчины, покраска, различные ремонтные работы (замена и ремонт замков, выравнивание, замена каркаса, крепление шкафов и др.).
К новшествам можно добавить проверку технического состояния шкафчиков и осмотр их внешнего вида. То есть как минимум раз в год специалисты Белпочты должны вместе с собственниками, коммунальниками проводить проверку почтовых ячеек и ящиков.
Наверное, никого не удивить «разнообразием» цифр на почтовых ящиках: где краской нарисовано (и разными цветами), где фломастером, где приклеен номер, а есть вообще без опознавательных знаков. В скором времени почтовые ящики придут к общему «знаменателю» – по новым правилам номера жилого помещения будут наносится на почтовые ящики краской по специальному трафарету. К тому же, на торцевой стороне корпуса ящика появятся и соответствующие индексы. Если в многоквартирном доме индекс может быть указан один раз на видном месте, то в частном секторе на почтовые ящики Белпочта будет наносить название улицы и номер дома.
Перечень работ по техническому обслуживанию почтовых шкафов
Осмотр внешнего вида шкафов, ячеек шкафов:
Проверка технического состояния шкафов, ячеек шкафов:
Основные ремонтные работы:
Покраска и нанесение реквизитов на шкафы, ячейки шкафов:
Марта Удовиченко,
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