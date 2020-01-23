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Президент опять раскритиковал учебники и пообещал уже в этом году пересмотреть вузовские программы

23.01.2020 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что качество школьных учебников у него вызывает вопросы. Об этом президент заявил, общаясь с учеными после вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во время встречи с главой государства зашел разговор о белорусском образовании. Первый проректор Белорусского государственного университета доктор педагогических наук Дмитрий Медведев рассказал о своей диссертации, которая пытается ответить на вечные вопросы: чему и как учить.

«Главная, наверное, тема не только нашего образования, науки, но и вообще нашей жизни — чему учить и как учить», — отреагировал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что не понаслышке знаком со школьными учебниками, однако их качество у него часто вызывает вопросы. «Вроде ученые что-то там изобрели, поняли, чему учить, как учить, а когда начинаем подходить туда, где это должно работать, — беда, — констатировал он. — Проблема, чему учить и как, остается. Мы в этом году вернемся к этому вопросу. Нам надо посмотреть, чему учить, программы под это сделать. Не на четыре-пять-семь лет — а сократить, где это можно, вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы: вы эту тему в школе прошли — на этом уровне для врача и достаточно».

Президент призвал педагогов не бояться возможного сокращения тем и не держаться за часы. «Мы лучше вам за меньшие часы будем больше платить. Нам надо создать емкую систему образования, чтобы сюда приезжали. Они едут, но могут завтра не поехать. Нам надо постоянно совершенствовать образование, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Иногда лишь бы сломать, а замены нет. Так не спешите. Новое должно произрастать из старого. Что-то должно отмереть, оно так и в жизни бывает. Но не надо революционно: новый мир построим, но не знаем какой и не знаем как».

 
 
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Президент заметил, что не понаслышке знаком со школьными учебниками, однако их качество у него часто вызывает вопросы.
 
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