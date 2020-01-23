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Владелец маршрутки ударил по лицу водителя врезавшейся в нее машины. Говорит, «сдали нервы»
23.01.2020 16:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве водитель легковушки врезался в маршрутку и повредил той бампер. А потом получил по лицу от владельца фирмы-перевозчика,
Когда 19-летний могилевчанин врезался в маршрутку, ее водитель сразу сообщил об этом по телефону владельцу предприятия-перевозчика. 31-летний предприниматель быстро прибыл на место, подошел к водителю врезавшегося авто и ударил его по лицу. После этого без всяких объяснений он сел в свой автомобиль и уехал. Парень обратился в милицию.
По словам предпринимателя, этот автомобиль стал уже пятым, который повредили за последний месяц. И у бизнесмена просто «сдали нервы», поэтому он и дал волю эмоциям.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, следователи дадут правовую оценку его действиям.
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Предприниматель сказал, что это уже пятый случай за месяц, когда повредили его машину.
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