Владелец маршрутки ударил по лицу водителя врезавшейся в нее машины. Говорит, «сдали нервы»

Источник материала: Tut.by

В Могилеве водитель легковушки врезался в маршрутку и повредил той бампер. А потом получил по лицу от владельца фирмы-перевозчика, пишет Telegram-канал «ЧП Беларусь». Бизнесмен потом объяснил: «Сдали нервы». Но за агрессию он ответит.





Когда 19-летний могилевчанин врезался в маршрутку, ее водитель сразу сообщил об этом по телефону владельцу предприятия-перевозчика. 31-летний предприниматель быстро прибыл на место, подошел к водителю врезавшегося авто и ударил его по лицу. После этого без всяких объяснений он сел в свой автомобиль и уехал. Парень обратился в милицию.

По словам предпринимателя, этот автомобиль стал уже пятым, который повредили за последний месяц. И у бизнесмена просто «сдали нервы», поэтому он и дал волю эмоциям.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, следователи дадут правовую оценку его действиям.