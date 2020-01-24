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В Барановичах мужчине на участок привезли смесь для плитки… с двумя снарядами времен войны
24.01.2020 13:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Саперы изъяли с участка жителя Барановичей два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщает
В милицию Барановичей сообщили, что во дворе дома на улице Озерной нашли два предмета, напоминающих снаряды времен ВОВ.
Хозяин приусадебного участка рассказал, что обнаружил боеприпасы в пескоцементной смеси, которую ему привезли для укладки тротуарной плитки.
Прибывшие саперы изъяли два артиллерийских снаряда и уничтожили их на полигоне.
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