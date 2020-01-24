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В Барановичах мужчине на участок привезли смесь для плитки… с двумя снарядами времен войны

24.01.2020 13:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Саперы изъяли с участка жителя Барановичей два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщает МВД.


Фото: МВД

В милицию Барановичей сообщили, что во дворе дома на улице Озерной нашли два предмета, напоминающих снаряды времен ВОВ.

Хозяин приусадебного участка рассказал, что обнаружил боеприпасы в пескоцементной смеси, которую ему привезли для укладки тротуарной плитки.

Прибывшие саперы изъяли два артиллерийских снаряда и уничтожили их на полигоне.

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Теги: Брест
 
 
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