В Барановичах мужчине на участок привезли смесь для плитки… с двумя снарядами времен войны

Источник материала: Tut.by

Саперы изъяли с участка жителя Барановичей два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщает МВД .



Фото: МВД

В милицию Барановичей сообщили, что во дворе дома на улице Озерной нашли два предмета, напоминающих снаряды времен ВОВ.

Хозяин приусадебного участка рассказал, что обнаружил боеприпасы в пескоцементной смеси, которую ему привезли для укладки тротуарной плитки.

Прибывшие саперы изъяли два артиллерийских снаряда и уничтожили их на полигоне.