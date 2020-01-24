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В работе депутата второстепенных вопросов нет

24.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Пересадский сельсовет входит в состав городского избирательного округа №62, и А.В. Шипуло в первую очередь отправился именно туда, чтобы лично узнать, какие проблемы есть у местных жителей, ведь одним из приоритетных направлений государственной политики является развитие инфраструктуры в агрогородках.

Жители Пересад проявили активность во время приема. Чувствовалось, что они не только доверяют депутату, но и беспокоятся о благополучии своего населенного пункта.

Один из наболевших вопросов, с которыми обратились к Александру Валерьевичу, касался качества воды в Пересадах. На приеме граждан он был задан одним из первых. Так, Л.Е. Тишковец сообщила, что эта проблема существует в агрогородке не первый год, и попросила посодействовать в ее решении.

Внимательно выслушав обратившуюся, Александр Валерьевич подчеркнул, что решение данного вопроса находится на особом контроле власти не только регионального, но и областного уровня, ведь от качества воды зависит жизнь и здоровье людей.

Л.Е. Тишковец поблагодарила депутата за то, что приехал в агрогородок именно в выходной день: у людей больше возможностей прийти и задать интересующие вопросы.

Еще одним важным для жителей Пересад вопросом является проблема дороги, проходящей через населенный пункт. По словам председателя Пересадского сельисполкома, некоторое время назад ямы по ул. Пролетарская Победа уже подсыпали смесью, которая должна утрамбоваться. С приходом дождей дорогу вновь размыло, но работы по ее ремонту будут продолжены. Решение вопроса взято на контроль.

В ходе встречи был поднят также вопрос доступности медицинской помощи. В агрогородке проживают люди разного возраста, среди которых много пожилых. И чтобы сдать анализ или открыть больничный, им необходимо ехать в поликлинику, которая находится в городе. В связи с этим была высказана просьба об организации лабораторной диагностики в ФАПе агрогородка.

Уполномоченные потребительского кооператива «Пересады-газ» Л.А. Марьяненко и Л.В. Мороз попросили содействия в вопросе газификации.

– Наш кооператив создан в ноябре 2018 года. Практически за год была проделана значительная работа. В конце декабря прошлого года мы уже получили на руки результаты экспертизы проекта по газификации и передали весь пакет документов в Борисовский райисполком для получения финансирования в рамках программы «Комфортное жилье», – ввели депутата в курс дела жительницы.

Заявительницы признались, что каждый член кооператива вложил в проект значительные деньги, а на проведение трубы необходимо еще много средств. Программа «Комфортное жилье», по их словам, позволит решить проблему. К тому же кооператив «Пересады-газ» – в числе первоочередных для получения господдержки.

Женщины просили оказать содействие в решении вопроса и включить кооператив в программу «Комфортное жилье».

Александр Валерьевич попросил уполномоченных изложить свою просьбу письменно, однако подчеркнул, что вопрос будет решаться в соответствии с законодательством.

– Услуги почты теперь стоят дорого, просим поставить банкомат, – с такой просьбой пришла на прием Т.В. Дашкевич.

Женщина рассказала, что раньше жители агрогородка все денежные операции совершали на почте, но с нового года за оказание каждой услуги стали брать фиксированную сумму в 60 копеек. В городе есть альтернатива: люди могут совершать любые платежи в банкоматах. А в Пересадах такой возможности нет.

– Агрогородок у нас большой, но будет еще больше: ведется строительство, и многие еще просто-напросто не зарегистрированы. Не хватает порядка 12 человек, чтобы здесь появился банкомат, – продолжала Т.В. Дашкевич. Она просила оказать содействие в установке банкомата либо отменить в сельской местности комиссию при оплате почтовых услуг.

Депутат объяснил, что взимание пошлины на оказание услуг работниками почты прописано в законодательстве, а вот вопрос установки банкомата решить можно.

В ходе приема гражданами поднимались вопросы материально-технического обеспечения учреждения образования и Дома культуры в аг. Пересады. В беседе была затронута тема шефской и спонсорской помощи.

Александр Валерьевич поинтересовался, сколько человек обучается в школе, есть ли положительная динамика в этом вопросе и живут ли молодые семьи в Пересадах, как организован досуг молодежи.

Ответ, что в школе учится 76 человек, сад посещают 24 ребенка, прибывают новые семьи, говорит о том, что агрогородок развивается и имеет перспективы. И работа по развитию инфраструктуры в Пересадах должна быть продолжена.
Встреча депутата с выездом в Пересады, живое общение с населением позволили лучше узнать проблемы людей, услышать их просьбы, почувствовать настроение жителей и наметить приоритетные направления работы.

– Пересады можно назвать своеобразным агрогородком-спутником между Жодино и Борисовом. Проблем здесь на сегодняшний день действительно немало. Все они нуждаются в решении, – сказал Александр Валерьевич Шипуло, подводя итог встречи. – Уверен, что сообща мы сможем добиться результативности, создать условия для благоприятного развития этого населенного пункта и комфортной жизни местного населения.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора

 
 
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