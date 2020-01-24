|
МВД: почти во всех школах уже есть видеонаблюдение. Со временем могут появиться и охранники
24.01.2020 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце прошлого года сотрудники территориальных ОВД обследовали более 2,8 тысяч школ и гимназий, а также прилегающие к ним территории. Они проверили, насколько обеспечивается безопасность детей. Итоги сообщает ведомственное издание МВД «На страже».
«В числе частых недостатков — отсутствие запорно-переговорных устройств на входах (выходах). Пока ими оборудована небольшая часть школ, но совместная работа с представителями сферы образования в этом направлении продолжается», — рассказал Сергей Янковский, представитель управления профилактики ГУОПП МВД.
Что касается систем видеонаблюдения и ручных систем тревожной сигнализации, то эта задача решается «ударными темпами», пишет издание.
В Минской области только в 4 из 512 школ нет видеонаблюдения, а в Брестской — нет в 6 школах из 510. В остальных областях камерами оснащены все школы и гимназии.
Как отметили в МВД, они вместе с Минобразования продолжат оснащать школы системами видеонаблюдения, электронными системами контроля и управления доступом посторонних (турникеты, домофоны), тревожными кнопками, а также стационарными и портативными металлодетекторами.
Более того, не исключается «возможность поэтапного перехода на охрану учреждений образования силами сотрудников Департамента охраны».
Что касается доступа на территорию учреждений, то целостное ограждение есть у 85%. А пропускной режим организован в почти 98% школ.
В милиции обратили внимание, что у ряда школ нет зоны посадки и высадки из школьных автобусов. В целом, все замечания после проверки уже направлены местным властям и в Комитет госконтроля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О результатах массовой проверки учреждений сообщает ведомственное издание «На страже».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)