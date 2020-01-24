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Разбивают газон, разрушают дорожки. Почему по парку Горького в Могилеве ездят автомобили

24.01.2020 14:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевчане требуют ограничить въезд машин в парк имени Горького. По словам горожан, здесь каждый день машины ездят по тротуарным дорожкам и по зеленой зоне, нарушая тем самым ПДД, разрушая газон и тротуарное покрытие, создавая опасность для пешеходов. Разбираемся, что происходит.

Оказывается, автомобили через парк подъезжают к храму Святых царственных мучеников и исповедников XX века.


Как пояснили TUT.BY в ГАИ, обустроенного подъезда на территорию церкви нет — и транспорт, который обслуживает храм, имеет право туда заезжать, но только по пешеходным дорожкам и, конечно, убедившись в безопасности движения.

А вот если к церкви через парк поедут, например, прихожане, — это уже будет административным нарушением, за которое предусмотрены предупреждение или штраф (0,5 базовой).

В ГАИ говорят, что после обращения граждан инспекторы периодически контролируют ситуацию в парке — и привлекают к ответственности нарушителей. Также здесь уже направили в горисполком информацию о необходимости обустройства подъезда к церкви со шлагбаумом или воротами, которые не позволят проезжать постороннему транспорту.


Раньше в парке стояли тумбы, мешающие проезду, но их убрали. Что делать дальше, сейчас думают в управлении коммунальных предприятий горисполкома, рассказал TUT.BY заместитель генерального директора по благоустройству Денис Койда.


Вот, например, по словам отца Сергия, к храму на машине по пешеходной дорожке — а как иначе? — приехал пенсионер-электрик, привез стройматериалы для храма.

По словам настоятеля храма протоиерея Сергия, с мая 2019 года в церкви идут отделочные работы. Соответственно, постоянно привозят стройматериалы. Также на территорию парка приходится заезжать и уборочной технике. Настоятель говорит о том, что они сами недовольны отсутствием нормальных подъездных путей к храму — но ничего поделать с этим не могут.

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Могилевчане требуют ограничить въезд машин в парк имени Горького. По словам горожан, здесь каждый день машины ездят по тротуарным дорожкам и по зеленой зоне,...
 
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