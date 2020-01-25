Молитвы, свечи и ансамбль бывших узников. В Минске почтили память жертв Холокоста

Источник материала: Tut.by

27 января отмечается Международный день памяти жертв Хорлокоста. Этот день выбран не случайно. 27 января 1945 года солдатами Красной армии был освобожден лагерь смерти «Освенцим». По неуточненным данным, около 6 миллионов человек стали жертвами массового уничтожения. Только на территории Беларуси нацисты убили 800 тысяч людей за то, что они были евреями. Вчера в Минске почтили их память «Шаббатом памяти». На мероприятие пришло большое количество гостей: послы и дипломаты разных стран, представители ООН, общин прогрессивного иудаизма и много других. Дипломаты на разных языках написали слово «мир» на картине «Дерево жизни», были зажжены десятки свечей, выступал ансамбль бывших узников концентрационных лагерей. Звучали молитвы. TUT.BY посмотрел, как это было.



























