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Дожди, туманы, мокрый снег. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
27.01.2020 06:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте пройдет с дождями, туманами и мокрым снегом, сообщает
В понедельник ожидается сплошная облачность. Утром возможен мокрый снег, во второй половине дня будет без осадков. Воздух прогреется до +2°С.
Во вторник ночью на город опустится туман. Видимость составит 200−300 метров. Днем будет без осадков и +2.+4°С.
В среду утром ожидается небольшой мокрый снег, днем — дождь. Столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла.
Четверг будет щедрым на осадки. Ночью, утром и вечером обещают мокрый снег. Днем — дождь. Температура воздуха составит +2.+4°С.
В пятницу пройдет небольшой дождь, а вечером опустится густой туман. Видимость составит 50−100 метров.
Хорошей недели, друзья!
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Зато всю неделю будет тепло - вот такой январь.
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