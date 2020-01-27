ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дожди, туманы, мокрый снег. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

27.01.2020 06:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте пройдет с дождями, туманами и мокрым снегом, сообщает pogoda.by.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В понедельник ожидается сплошная облачность. Утром возможен мокрый снег, во второй половине дня будет без осадков. Воздух прогреется до +2°С.

Во вторник ночью на город опустится туман. Видимость составит 200−300 метров. Днем будет без осадков и +2.+4°С.

В среду утром ожидается небольшой мокрый снег, днем — дождь. Столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла.

Четверг будет щедрым на осадки. Ночью, утром и вечером обещают мокрый снег. Днем — дождь. Температура воздуха составит +2.+4°С.

В пятницу пройдет небольшой дождь, а вечером опустится густой туман. Видимость составит 50−100 метров.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле пара «вскрывала» и обворовывала ларьки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика