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В Гомеле пара «вскрывала» и обворовывала ларьки
27.01.2020 01:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле девушка и молодой человек по ночам обворовывали торговые киоски. Известно о шести эпизодах преступной деятельности задержанных, рассказали в МВД.
Первые сообщения о том, что на Сельмаше неизвестные вскрывают торговые киоски и похищают из них товары стали поступать в милицию в начале января.
Ночью 22 января оперативники задержали одну из подозреваемых — 20-летнюю девушку, при себе у нее был топорик. Ее подельнику удалось убежать, но в течение дня был задержан и он.
Уже известно о шести эпизодах преступной деятельности задержанных.
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Первые сообщения о том, что на Сельмаше неизвестные вскрывают торговые киоски и похищают из них товары стали поступать в милицию в начале января.
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