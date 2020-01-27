В Гомеле пара «вскрывала» и обворовывала ларьки

Источник материала: Tut.by

В Гомеле девушка и молодой человек по ночам обворовывали торговые киоски. Известно о шести эпизодах преступной деятельности задержанных, рассказали в МВД.





Первые сообщения о том, что на Сельмаше неизвестные вскрывают торговые киоски и похищают из них товары стали поступать в милицию в начале января.

Ночью 22 января оперативники задержали одну из подозреваемых — 20-летнюю девушку, при себе у нее был топорик. Ее подельнику удалось убежать, но в течение дня был задержан и он.

Уже известно о шести эпизодах преступной деятельности задержанных.