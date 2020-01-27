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В Гомеле пара «вскрывала» и обворовывала ларьки

27.01.2020 01:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле девушка и молодой человек по ночам обворовывали торговые киоски. Известно о шести эпизодах преступной деятельности задержанных, рассказали в МВД.


Первые сообщения о том, что на Сельмаше неизвестные вскрывают торговые киоски и похищают из них товары стали поступать в милицию в начале января.

Ночью 22 января оперативники задержали одну из подозреваемых — 20-летнюю девушку, при себе у нее был топорик. Ее подельнику удалось убежать, но в течение дня был задержан и он.

Уже известно о шести эпизодах преступной деятельности задержанных.

 
Теги: Гомель
 
 
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Первые сообщения о том, что на Сельмаше неизвестные вскрывают торговые киоски и похищают из них товары стали поступать в милицию в начале января.
 
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