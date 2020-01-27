Триллер с самолетом Минск - Мюнхен, президент с топором и перемены февраля - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Все выходные мы следили за триллером, который разворачивался вокруг пятничного авиарейса Минск — Мюнхен. Сначала вылет из Минска Гродно, как минимум шестерых человек вывели из салона">был задержан, затем на подлете к Вроцлаву самолет развернулся и полетел… в Гродно. В местном аэропорту он сел якобы по техническим причинам. Однако очевидцы говорят , что с борта сняли как минимум шесть человек. По нашим данным, среди них — директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. На предприятии уверяют , что летел он в отпуск. Да и судя по словам очевидцев, люди, которых снимали с рейса, до инцидента были не похожи на сбегающих из страны — отдыхали, веселились.





Случившееся вызывает много вопросов. Если была необходимость, почему не задерживали до вылета? Что такого совершили эти люди, что силовым ведомствам понадобилось развернуть самолет? Почему пассажиры не получили достоверную информацию? Увы, пока инцидент никто из силовых структур не прокомментировал. Надеемся получить ответы на этой неделе.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Первая партия норвежской нефти уже поступила на «Нафтан». Ранее, напомним, Лукашенко заявил , что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30−40% всей потребности, а по 30% нефти надо импортировать через Балтийские страны и Украину.

уже на «Нафтан». Ранее, напомним, Лукашенко , что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30−40% всей потребности, а по 30% нефти надо импортировать через Балтийские страны и Украину. В воскресенье снова подорожало автомобильное топливо. 98-й теперь стоит ровно два рубля.





Появляется все больше подробностей о китайском коронавирусе. Смертельно опасный вирус становится сильнее . Он все быстрее приобретает способность передаваться от человека к человеку, поэтому число заразившихся будет расти. По последним данным, заболевших уже больше двух тысяч, более 50 человек умерли. Один из российских туроператоров начал досрочный вывоз туристов из Китая.

о китайском коронавирусе. . Он все быстрее приобретает способность передаваться от человека к человеку, поэтому число заразившихся будет расти. По последним данным, заболевших уже больше двух тысяч, более 50 человек умерли. Один из российских туроператоров досрочный вывоз туристов из Китая. Посмотрели, каких изменений нам ждать с февраля — пересмотрят пособия и пенсии , пересчитают тунеядцев, поднимут комиссии в банках. Подробнее — тут .

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ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Александр Лукашенко в субботу на малой родине колол дрова. «Большую часть из них развозят в общественные бани окрестных деревень. Не только Александрии, но и соседних, ближайших. И, конечно, не продают, а раздают», — рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.





В 17 лет Дмитрий Цуранков поступил в колледж в Кремниевой долине. Сегодня ему 25, и он работает в футуристичном стартапе по удаленному управлению автомобилем. Побеседовали с ним про отличия американского и белорусского образования и узнали, какое будущее ждет нас с машинами, которыми можно управлять из дома.

в колледж в Кремниевой долине. Сегодня ему 25, и он работает в футуристичном стартапе по удаленному управлению автомобилем. Побеседовали с ним про и узнали, какое будущее ждет нас с машинами, которыми можно управлять из дома. Пять лет назад мы писали про Олега — парня, который нигде не работал больше 2−3 месяцев и жил за счет мамы. У него был внушительный стаж употребления наркотиков — около 15 лет . Пройдя реабилитацию в Новинках, Олег начал вести дневник своего выздоровления на TUT.BY. Но спустя полгода решил, что говорить о своих достижениях ему пока рано. И вот сейчас продолжил свой рассказ .

. Пройдя реабилитацию в Новинках, Олег начал вести дневник своего выздоровления на TUT.BY. Но спустя полгода решил, что говорить о своих достижениях ему пока рано. И вот сейчас . Еще одна непростая история — в нашем проекте «Быть молодым» . Кире 21 год, и недавно она узнала , что у нее ВИЧ. Она не употребляла наркотики, не работала проституткой. Когда Кира пришла в поликлинику сдавать биохимию, ей заодно предложили сдать анализ на ВИЧ — девушка без колебаний согласилась. До теста у нее был единственный половой партнер. Когда пришли результаты, жизнь Киры не разделилась на «до» и «после» .

. Кире 21 год, и недавно она , что у нее ВИЧ. Она не употребляла наркотики, не работала проституткой. Когда Кира пришла в поликлинику сдавать биохимию, ей заодно предложили сдать анализ на ВИЧ — девушка без колебаний согласилась. До теста у нее был единственный половой партнер. Когда пришли результаты, . А если хотите вернуть веру в людей, обязательно прочитайте статью о Карине Радченко. Девушка учится на пятом курсе медунивера и работает медсестрой в одном из минских РНПЦ. Скоро у нее экзамен, но вместо того чтобы сидеть и зубрить, она складывает в большой рюкзак тонометр, глюкометр, немного лекарств и собирается в столовую, где кормят бездомных. Чуть больше года по выходным она ходит к тем, кого многие, встретив на улице, предпочтут обойти стороной. На вопрос, зачем ей это нужно, отвечает коротко: «Чтобы как медик помогать бездомным».





И как всегда в выходные — очередная серия проекта « Я живу ». В Ветке — 8 тысяч жителей, есть «Евроопт», автовокзал, ресторан «Сож», прошлым летом открылся бассейн. Но совсем нет производств, оттого мужики отсюда уезжают на заработки в соседнюю Россию, а молодежь бежит в большие города. У Ирины Юдиной все наоборот. Она не один год ждала вакансию научного сотрудника в районном музее, прошла жесткое собеседование и наконец перебралась из минской квартиры в служебное жилье на окраине Ветки .

». В Ветке — 8 тысяч жителей, есть «Евроопт», автовокзал, ресторан «Сож», прошлым летом открылся бассейн. Но совсем нет производств, оттого мужики отсюда уезжают на заработки в соседнюю Россию, а молодежь бежит в большие города. У Ирины Юдиной все наоборот. Она не один год ждала вакансию научного сотрудника в районном музее, прошла жесткое собеседование и наконец . Это были истории о людях, а вот — подборка историй о животных , от которых можно расплакаться. Наши читатели рассказывают, как спасали котов и собак.

О СПОРТЕ

Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант . Вертолет, в котором находился спортсмен, разбился в воскресенье утром. Вместе с баскетболистом в нем было по крайней мере еще три человека. Никто не выжил. Давайте вспомним лучшие моменты карьеры одного из величайших спортсменов.

. Вертолет, в котором находился спортсмен, разбился в воскресенье утром. Вместе с баскетболистом в нем было по крайней мере еще три человека. Никто не выжил. Давайте вспомним одного из величайших спортсменов. Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 18-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Выиграла Оберг.

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