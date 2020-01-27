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Зимы опять не будет. Погода в Гомеле на неделе

27.01.2020 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эту последнюю неделю января зимы в Гомеле снова не предвидится, предупреждает pogoda.by. Но природа ясно даст понять: весны ждать еще ой как рано.


Фото: Reuters

Итак, в ближайшие дни гомельчан ожидает капризная погода с дождями, туманами и ветром.

В понедельник и вторник +3°С, сильный туман, возможен дождь.

В среду до плюс пяти и дождь.

В четверг +3°С, мокрый снег и ветер порывами до 17 м/сек.

В пятницу +4°С и снова осадки в виде дождя и мокрого снега.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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В эту последнюю неделю января зимы снова не предвидится.
 
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