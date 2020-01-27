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Зимы опять не будет. Погода в Гомеле на неделе
27.01.2020 07:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эту последнюю неделю января зимы в Гомеле снова не предвидится,
Итак, в ближайшие дни гомельчан ожидает капризная погода с дождями, туманами и ветром.
В понедельник и вторник +3°С, сильный туман, возможен дождь.
В среду до плюс пяти и дождь.
В четверг +3°С, мокрый снег и ветер порывами до 17 м/сек.
В пятницу +4°С и снова осадки в виде дождя и мокрого снега.
Хорошей недели!
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В эту последнюю неделю января зимы снова не предвидится.
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