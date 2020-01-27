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Серость и мокрый снег. Погода в Гродно на неделе
27.01.2020 07:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последняя неделя января не принесет нам каких-то сюрпризов. В Гродно нас ждут все такая же плюсовая температура, серость, немного дождей и немного мокрого снега,
В понедельник сплошная облачность, днем возможен дождь. Вечером — туман. Днем — до +2 °C.
Во вторник — сплошная облачность, без осадков, днем — сильный ветер. Днем будет до +4 °С.
В среду опять серо, возможен мокрый снег. Столбик термометра днем будет показывать +4 °С.
В четверг сплошная облачность без осадков, слабый ветер. Ночью — туман. Днем — до +4 °С.
В пятницу сплошная облачность, мокрый снег, вечером — туман. Днем до +5 °C.
Хорошей недели!
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Последняя неделя января не принесет нам каких-то сюрпризов.
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