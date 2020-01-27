Серость и мокрый снег. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

Последняя неделя января не принесет нам каких-то сюрпризов. В Гродно нас ждут все такая же плюсовая температура, серость, немного дождей и немного мокрого снега, обещает pogoda.by.





В понедельник сплошная облачность, днем возможен дождь. Вечером — туман. Днем — до +2 °C.

Во вторник — сплошная облачность, без осадков, днем — сильный ветер. Днем будет до +4 °С.

В среду опять серо, возможен мокрый снег. Столбик термометра днем будет показывать +4 °С.

В четверг сплошная облачность без осадков, слабый ветер. Ночью — туман. Днем — до +4 °С.

В пятницу сплошная облачность, мокрый снег, вечером — туман. Днем до +5 °C.

Хорошей недели!

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