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И в конце января - не зима. Погода в Витебске на неделе
27.01.2020 07:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последнюю неделю января в Витебске все так же почти по-весеннему тепло,
В понедельник, 27 января, днем воздух прогреется до +3°C. Возможен мокрый снег.
Во вторник, 28 января, утром чуть подморозит: до -2°C, будет идти мокрый снег. Но днем термометр покажет плюс два, и без осадков.
Среда, 29 января, будет ветреной, в течение суток до +4°C. Мокрый снег и дождь.
В четверг, 30 января, около нуля. Вечером температура понизится до 2 градусов мороза. В прогнозе — снег, метель.
В пятницу ночью — до -2 градусов, днем — около нуля. В первой половине дня мокрый снег, а к вечеру без осадков и туман.
Хорошей вам недели, друзья!
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В последнюю неделю января в Витебске все так же почти по-весеннему тепло.
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