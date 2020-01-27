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И в конце января - не зима. Погода в Витебске на неделе

27.01.2020 07:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнюю неделю января в Витебске все так же почти по-весеннему тепло, предупреждает Белгидромет. Каждый день в прогнозе — мокрый снег и дождь.


Фото: @slaviktihii13, instagram.com

В понедельник, 27 января, днем воздух прогреется до +3°C. Возможен мокрый снег.

Во вторник, 28 января, утром чуть подморозит: до -2°C, будет идти мокрый снег. Но днем термометр покажет плюс два, и без осадков.

Среда, 29 января, будет ветреной, в течение суток до +4°C. Мокрый снег и дождь.

В четверг, 30 января, около нуля. Вечером температура понизится до 2 градусов мороза. В прогнозе — снег, метель.

В пятницу ночью — до -2 градусов, днем — около нуля. В первой половине дня мокрый снег, а к вечеру без осадков и туман.

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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В последнюю неделю января в Витебске все так же почти по-весеннему тепло.
 
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