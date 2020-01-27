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«Просто его убрал». Парень из Житковичей, закопавший кота и снявший это на видео, выступил с обращением
27.01.2020 16:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Молодой человек, который не на шутку разозлил зоозащитников, сняв видео, как он хоронит мертвого кота,
Животное, говорит Алекс, он не убивал, а нашел днем на обочине дороги, положил в пакет и после закопал.
«Все эти котолюбы любят котов, собак, но при этом, когда они видят мертвых котов на дорогах, обочинах они проходят мимо. Ходят маленькие дети и видят разорванный труп — и это нормально. Возможно, в плане моральных норм я поступил неправильно, когда снял это на видео. Но неадекваты подняли бунт, начались проверки, откопали его, потребовали вернуть. Полнейшая деградация» — говорит Алекс.
Возмущенные онлайн пользователи обратились с заявлениями в милицию. Они хотят привлечь молодого человека за жестокое обращение с животными к уголовной ответственности.
Сотрудники Житковичского РОВД проводят проверку. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти кота.
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«Просто его убрал». Парень из Житковичей, закопавший кота и снявший это на видео, выступил с обращением
Парень утверждает, что кот изначально был мертвый, а он всего лишь его убрал с глаз долой.
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