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«Просто его убрал». Парень из Житковичей, закопавший кота и снявший это на видео, выступил с обращением

27.01.2020 16:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодой человек, который не на шутку разозлил зоозащитников, сняв видео, как он хоронит мертвого кота, вышел в эфир с обращением к тем, кто его осуждает. Парень утверждает, что кот изначально был мертвый, а он всего лишь его убрал с глаз долой.

Открыть/скачать видео (4.42 МБ)

Животное, говорит Алекс, он не убивал, а нашел днем на обочине дороги, положил в пакет и после закопал.

«Все эти котолюбы любят котов, собак, но при этом, когда они видят мертвых котов на дорогах, обочинах они проходят мимо. Ходят маленькие дети и видят разорванный труп — и это нормально. Возможно, в плане моральных норм я поступил неправильно, когда снял это на видео. Но неадекваты подняли бунт, начались проверки, откопали его, потребовали вернуть. Полнейшая деградация» — говорит Алекс.


Фото из группы «ВКонтакте» Житковичи Online.

Напомним, в середине января в соцсетях появились фотографии и видео на которых молодой человек позирует на фоне сначала живого черно-белого кота, а затем — уже на фоне трупа животного.

Возмущенные онлайн пользователи обратились с заявлениями в милицию. Они хотят привлечь молодого человека за жестокое обращение с животными к уголовной ответственности.

Сотрудники Житковичского РОВД проводят проверку. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти кота.

 
 
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Парень утверждает, что кот изначально был мертвый, а он всего лишь его убрал с глаз долой.
 
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