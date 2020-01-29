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Под Речицей нашли четыре фугасные авиабомбы

29.01.2020 17:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре фугасные авиабомбы ФАБ-50, ФАБ-100 и ФАБ-250 обнаружили 28 января в Речицком районе, сообщили в УВД.


На две бомбы наткнулись в 10 км от деревни Озерщина местные жители. Они и сообщили об опасной находке. Прибывшие на место саперы нашли еще два боеприпаса.

Известно, что во времена Советского Союза на этом месте располагался полигон для бомбометания.

По словам специалистов, общее количество взрывчатого вещества в боеприпасах составляет около 220 килограммов. Все авиабомбы советские, послевоенного периода, предназначались для разрушения полевых фортификационных, наземных гражданских и промышленных сооружений. Кроме того, они применялись для разрушения железнодорожных путей, станций и поездов и даже поражения подлодок и кораблей.

 
 
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На две бомбы наткнулись в 10 км от деревни Озерщина местные жители.
 
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