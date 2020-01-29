В Гомеле снова конфликт между учителем и учеником: пришлось накладывать швы

Между учителем и ученицей третьего класса 21 января произошел конфликт: педагог схватила ребенка за ухо и травмировала его. Родители пострадавшей написали заявление в милицию.

По информации источников, учитель гимназии №71 допустила рукоприкладство, ребенку пришлось накладывать швы, сообщают «Сильные новости».

Директор гимназии Ирина Тимошина инцидент подтвердила. «Учитель начальных классов превысила должностные обязанности. В настоящее время Следственный комитет проводит разбирательство», - пояснила директор.

Похожую информацию дали в Главном управлении образования области.

«Избиения не было, но учительница во время урока схватила ученицу за ухо. Конечно, это неправильный поступок, — сказал начальник управления Руслан Смирнов. — Было родительское собрание, учительница извинилась за свое поведение. Но претензии со стороны родителей ребенка есть».

В УВД сообщили, что заявление от родителей школьницы в милицию поступило 24 января (то есть через три дня после случившегося), идет проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает Tut.by.

По данным администрации гимназии, учительница с большим педагогическим стажем, ранее взысканий не имела и жалоб от родителей на нее не поступало. По итогам 2016-2017 учебного года она была признана в гимназии «Учителем года». Сейчас учительница на больничном.