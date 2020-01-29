ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глобальный индекс безопасности здоровья: Беларусь заняла 108 строчку в рейтинге из 195 стран

29.01.2020 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусь заняла 108-ю строчку из почти двухсот в Глобальном рейтинге безопасности здоровья (Global Health Security Index). По сути, авторы анализировали, насколько страны готовы отреагировать на вспышки болезней.


Желтым цветом обозначены «наиболее подготовленные» страны, а более темным цветом — менее подготовленные. Инфографика: ghsindex.org

Индекс Global Health Security Index, по сути, оценивает возможность предотвратить, а также бороться со вспышками болезней. Рейтинг из 195 стран составили на основе данных из открытых источников по 6 категориям: предотвращение появления или высвобождения возбудителей болезни, раннее обнаружение и информирование остальных стран, быстрый «ответ» на эпидемию, готовность системы здравоохранения лечить больных и защитить своих работников, соответствие международным нормам, а также общая уязвимость окружающей среды и самой страны для биологических угроз.

Беларусь заняла 108 позицию в рейтинге из 195, набрав 35 баллов, и оказалась близка по оценке к Боливии, Парагваю, Намибии, Кот-д' Ивуару, Гане или Пакистану.

Если смотреть детально, то лучшие оценки у Беларуси — по вопросу об общей уязвимости страны для эпидемий, а также быстрой реакции на риски. Меньше всего баллов авторы выставили за возможность страны предотвращать вспышки.

Для сравнения, почти у всех наших соседей рейтинг вышел значительно лучше: Латвия на 17-м месте (63 балла), Польша на 32-м месте (55 баллов), Литва на 33-й позиции (55 баллов), Россия на 63-й (44 балла). Украина оказалась на 94-м месте (38 баллов).

Рейтинг возглавили США (84 балла), Великобритания (78) и Нидерланды (76), далее следуют Австралия, Канада, Таиланд, Швеция, Дания, Южная Корея, Финляндия.

Хуже всего дела обстоят в Экваториальной Гвинее (16 баллов), Сомали (17), Северной Корее (17), а также Сан-Томе и Принсипи, Маршалловых островах, Йемене, Кирибати, Сирии, Гвинее-Биссау и Габоне.

Главный вывод исследователей сводится к неутешительному заключению: ни одна страна в мире не готова полностью к эпидемиям и пандемиям. У каждой есть пробелы в системе. Общий балл «готовности» всех стран составил лишь 40 баллов из возможных 100.

«Биологические угрозы — естественные, преднамеренные или случайные — в любой стране могут представлять угрозу для здоровья населения мира, международной безопасности и мировой экономики. Поскольку инфекционные заболевания не имеют границ (…) каждая страна должна быть прозрачной в своих возможностях, чтобы гарантировать соседям, что она может предотвратить превращения вспышки в международную катастрофу», — сказано в докладе.

Авторы индекса подчеркивают: мир и дальше будет сталкиваться со вспышками, к которым мало подготовлен. Изменение климата, урбанизация, массовая миграция — это идеальные условия для появления и распространения патогенов.

Данный рейтинг — это совместный проект Центра безопасности здоровья им. Джона Хопкинса (США), американской некоммерческой Инициативы по сокращению ядерной угрозы и британской исследовательской компании Economist Intelligence Unit.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторы анализировали, насколько страны готовы отреагировать на вспышки болезней.
 
Новости дня
Новости общества
 
Под Речицей нашли четыре фугасные авиабомбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика