Глобальный индекс безопасности здоровья: Беларусь заняла 108 строчку в рейтинге из 195 стран

Источник материала: Tut.by

Беларусь заняла 108-ю строчку из почти двухсот в Глобальном рейтинге безопасности здоровья (Global Health Security Index). По сути, авторы анализировали, насколько страны готовы отреагировать на вспышки болезней.



Желтым цветом обозначены «наиболее подготовленные» страны, а более темным цветом — менее подготовленные. Инфографика: ghsindex.org

Индекс Global Health Security Index, по сути, оценивает возможность предотвратить, а также бороться со вспышками болезней. Рейтинг из 195 стран составили на основе данных из открытых источников по 6 категориям: предотвращение появления или высвобождения возбудителей болезни, раннее обнаружение и информирование остальных стран, быстрый «ответ» на эпидемию, готовность системы здравоохранения лечить больных и защитить своих работников, соответствие международным нормам, а также общая уязвимость окружающей среды и самой страны для биологических угроз.

Беларусь заняла 108 позицию в рейтинге из 195, набрав 35 баллов, и оказалась близка по оценке к Боливии, Парагваю, Намибии, Кот-д' Ивуару, Гане или Пакистану.

Если смотреть детально, то лучшие оценки у Беларуси — по вопросу об общей уязвимости страны для эпидемий, а также быстрой реакции на риски. Меньше всего баллов авторы выставили за возможность страны предотвращать вспышки.

Для сравнения, почти у всех наших соседей рейтинг вышел значительно лучше: Латвия на 17-м месте (63 балла), Польша на 32-м месте (55 баллов), Литва на 33-й позиции (55 баллов), Россия на 63-й (44 балла). Украина оказалась на 94-м месте (38 баллов).

Рейтинг возглавили США (84 балла), Великобритания (78) и Нидерланды (76), далее следуют Австралия, Канада, Таиланд, Швеция, Дания, Южная Корея, Финляндия.

Хуже всего дела обстоят в Экваториальной Гвинее (16 баллов), Сомали (17), Северной Корее (17), а также Сан-Томе и Принсипи, Маршалловых островах, Йемене, Кирибати, Сирии, Гвинее-Биссау и Габоне.

Главный вывод исследователей сводится к неутешительному заключению: ни одна страна в мире не готова полностью к эпидемиям и пандемиям. У каждой есть пробелы в системе. Общий балл «готовности» всех стран составил лишь 40 баллов из возможных 100.

«Биологические угрозы — естественные, преднамеренные или случайные — в любой стране могут представлять угрозу для здоровья населения мира, международной безопасности и мировой экономики. Поскольку инфекционные заболевания не имеют границ (…) каждая страна должна быть прозрачной в своих возможностях, чтобы гарантировать соседям, что она может предотвратить превращения вспышки в международную катастрофу», — сказано в докладе.

Авторы индекса подчеркивают: мир и дальше будет сталкиваться со вспышками, к которым мало подготовлен. Изменение климата, урбанизация, массовая миграция — это идеальные условия для появления и распространения патогенов.

Данный рейтинг — это совместный проект Центра безопасности здоровья им. Джона Хопкинса (США), американской некоммерческой Инициативы по сокращению ядерной угрозы и британской исследовательской компании Economist Intelligence Unit.