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В новогрудских магазинах нашли консервы с гельминтами
29.01.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новогрудке сотрудники Госстандарта в одном из магазинов взяли на проверку рыбные консервы печени трески — и там оказались остатки от зачистки рыбы, кровь и мертвые личинки гельминтов,
С проверкой специалисты Госстандарта пришли и в еще один магазин в Новогрудке. Там также для проверки взяли несколько банок с печенью трески. Выяснилось, что в те консервы рыбную продукцию не докладывали. На этикетке продукции указана масса основного продукта без жидкой части «не менее 105 г», однако фактически средняя масса основного продукта без жидкости недотянула и до 80 г.
Эти консервы запретили продавать в магазинах и внесли в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории нашей страны.
Недавно в гомельских магазинах также нашли
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В Новогрудке сотрудники Госстандарта в одном из магазинов взяли на проверку рыбные консервы печени трески - и результаты их не порадовали.
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