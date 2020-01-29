В новогрудских магазинах нашли консервы с гельминтами

Источник материала: Tut.by

В Новогрудке сотрудники Госстандарта в одном из магазинов взяли на проверку рыбные консервы печени трески — и там оказались остатки от зачистки рыбы, кровь и мертвые личинки гельминтов, сообщает ведомство.



Фото: danger.gskp.by

С проверкой специалисты Госстандарта пришли и в еще один магазин в Новогрудке. Там также для проверки взяли несколько банок с печенью трески. Выяснилось, что в те консервы рыбную продукцию не докладывали. На этикетке продукции указана масса основного продукта без жидкой части «не менее 105 г», однако фактически средняя масса основного продукта без жидкости недотянула и до 80 г.

Эти консервы запретили продавать в магазинах и внесли в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории нашей страны.

Недавно в гомельских магазинах также нашли консервы с гельминтами .