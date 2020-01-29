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В новогрудских магазинах нашли консервы с гельминтами

29.01.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новогрудке сотрудники Госстандарта в одном из магазинов взяли на проверку рыбные консервы печени трески — и там оказались остатки от зачистки рыбы, кровь и мертвые личинки гельминтов, сообщает ведомство.


Фото: danger.gskp.by

С проверкой специалисты Госстандарта пришли и в еще один магазин в Новогрудке. Там также для проверки взяли несколько банок с печенью трески. Выяснилось, что в те консервы рыбную продукцию не докладывали. На этикетке продукции указана масса основного продукта без жидкой части «не менее 105 г», однако фактически средняя масса основного продукта без жидкости недотянула и до 80 г.

Эти консервы запретили продавать в магазинах и внесли в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории нашей страны.

Недавно в гомельских магазинах также нашли консервы с гельминтами.

 
 
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В Новогрудке сотрудники Госстандарта в одном из магазинов взяли на проверку рыбные консервы печени трески - и результаты их не порадовали.
 
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