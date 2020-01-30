В Гомеле (и не только) выпал долгожданный снег

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром гомельчане проснулись и не поверили своим глазам — за окном белым бело. В самом конце января наконец-то выпал первый нормальный снег.



Фото: Денис Поляков

Накануне вечером снег пришел в Светлогорск, Рогачев и Жлобин. А среди ночи накрыл и Гомель. Синоптики говорят, что это ненадолго. Ну, а пока дети радуются, соцсети пополняются новыми фото, а ГАИ призывает быть внимательными на дорогах.