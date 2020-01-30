В Вооружённых Силах началась внезапная проверка боевой готовности

Источник материала: Полесская правда



30 января по распоряжению Министра обороны под руководством начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны начата комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь.

Главной целью проверки является определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, а для воинских частей и подразделений Вооруженных Сил – готовности выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки.





Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.

Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.

Начальник Генерального штаба

Вооруженных Сил –

первый заместитель Министра

обороны генерал-майор

Александр Вольфович:

— Первой задачей, которую нам предстоит решить – оценить готовность и способность личного состава действовать в условиях быстро меняющейся обстановки.

Второй немаловажной задачей, на которой акцентировал внимание Глава государства, – это проверка состояния вооружения, в том числе находящегося на хранении, а также подтверждение его возможностей по поражению объектов на максимальной дальности, в том числе в темное время суток.

Проверка носит комплексный характер. Это говорит о том, что состав привлекаемых к ней воинских частей будет поэтапно увеличен и позволит проверить способность командиров противодействовать угрозам в различных физических сферах, в том числе наземной и воздушной.

Действия войск пройдут как на полигонах, так и на отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, возможности вооружения и техники, созданную учебную обстановку, войска будут действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, вести боевые действия днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.

Пристальное внимание будет уделено обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей.

В ходе проверки мы продолжим практику двустороннего противоборства. Такая форма обучения войск является наиболее эффективной и уже стала традиционной в плане подготовки и проверки Вооруженных Сил.