Главный вуз Витебской области впервые возглавила женщина

Источник материала: Tut.by

Президент 30 января согласовал на должность Витебского государственного университета Валентину Богатыреву, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. До этого она была первым проректором вуза.



Валентина Богатырева. Фото: vsu.by

Валентине Богатыревой — 43 года, она родилась в деревне Вировля Городокского района. Доктор экономических наук.

В 1997 году окончила Полоцкий госуниверситет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», а в 2001 году — аспирантуру Белорусского государственного экономического университета по специальности «бухгалтерский учет, статистика».

В 2017 году Валентина Богатырева стала проректором ВГУ, а в 2018-м — первым-проректором. До этого много лет работала в Полоцком госуниверситете.

Валентина Богатырева — первая женщина-ректор за всю историю ВГУ имени Машерова.

До этого вуз возглавлял Алексей Егоров. В ноябре 2019 он стал депутатом парламента.