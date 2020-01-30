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Главный вуз Витебской области впервые возглавила женщина
30.01.2020 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент 30 января согласовал на должность Витебского государственного университета Валентину Богатыреву,
Валентине Богатыревой — 43 года, она родилась в деревне Вировля Городокского района. Доктор экономических наук.
В 1997 году окончила Полоцкий госуниверситет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», а в 2001 году — аспирантуру Белорусского государственного экономического университета по специальности «бухгалтерский учет, статистика».
В 2017 году Валентина Богатырева стала проректором ВГУ, а в 2018-м — первым-проректором. До этого много лет работала в Полоцком госуниверситете.
Валентина Богатырева — первая
До этого вуз возглавлял Алексей Егоров. В ноябре 2019 он стал депутатом парламента.
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Валентине Богатыревой - 43 года, она родилась в деревне Вировля Городокского района. Доктор экономических наук.
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