Лукашенко освободил от должности первого замглавы МВД - начальника криминальной милиции Подгурского

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности генерал-майора милиции Ивана Подгурского от должности первого заместителя министра внутренних дел — начальника криминальной милиции, сообщили в пресс-службе главы государства.





Иван Подгурский уволен со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Соответствующий указ президент подписал 30 января.

Подгурскому 27 января исполнилось 55 лет. На должность первого заместителя Министра внутренних дел Беларуси — начальника криминальной милиции был назначен в декабре 2016 года. До этого возглавлял Фрунзенское РУВД г. Минска, был заместителем начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД — начальником управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по г. Минску и Минской области, затем заместителем начальника криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома по оперативно-розыскной работе. В 2010 году возглавил главное управление уголовного розыска криминальной милиции, с 2011 по 2016 год руководил управлением внутренних дел на транспорте МВД, Департаментом обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД.

Имеет множество наград.