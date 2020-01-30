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«Так много сжигали мазут лет 10 назад». На ТЭЦ-4 объяснили и показали, откуда запах в Сухарево

30.01.2020 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане продолжают жаловаться на неприятный запах мазута в Сухарево и других районах, которые находятся вблизи (и не совсем вблизи) ТЭЦ-4. На станции признают, что в январе сожгли немало мазута, но теперь снова полностью перешли на природный газ. Что может быть источником запаха и сколько еще могут продолжаться неудобства, TUT.BY показали и рассказали на самом предприятии.


«Так много жгли мазут лет 10 назад»

— Чувствуете запах, на который жалуется народ? Это он, — говорит директор ТЭЦ-4 Михаил Белый.

Здесь, на территории ТЭЦ-4, запах, который в последние недели красочно описывают жители Сухарево, Дегтяревки и Красного Бора, концентрированный. Особенно — рядом с приемно-сливным устройством (что именно там происходит, расскажем ниже).


Директор филиала Минская ТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго» Михаил Белый

Директор станции объясняет, что больше чем 99% времени в год Минская ТЭЦ-4 работает с газом. Такая история, как с 8 по 28 января, когда станция работала на 55% на мазуте, — исключение.

— Наша стандартная ситуация — газ, это основное топливо на ТЭЦ-4. Переход на сжигание мазута может быть связан либо с обновлением резервного топлива, либо с какими-то ограничениями. Про ограничения: например, в начале 1990-х, когда были проблемы с поставками газа, мы вынуждены были жечь мазут, чтобы не останавливать станцию.

Михаил Белый говорит, что в январе 2020-го обновляли резервное топливо. То есть, мазут, который уже хранился в резервуарах на ТЭЦ-4, нужно было сжечь, а вместо него залить новый. Этот новый мазут активно привозили на станцию.


— Такое, чтобы мы так много сжигали мазут, было лет 10 назад. Теперь мы тоже жгли, а принимали — новый: практически каждые сутки шел мазут. Еще осталось две или три поставки мазута на ТЭЦ, чтобы резервы обновились.

Один слив мазута из цистерн может продолжаться в течение суток. Это означает, что вскоре жители прилегающих микрорайонов снова могут учуять запахи.

Собеседник добавляет, что к сжиганию мазута на ТЭЦ-4 могут переходить только с разрешения «Белэнерго».

— Если нам нужно провести испытания на мазуте — мы рассчитываем все, подаем заявку. Согласовываем с Минприроды объемы выбросов, потому что есть лимиты на выбросы на год. И это все контролируем не только мы, но и город.

В соцсетях в эти дни появлялись фотографии с черным дымом из котельной ТЭЦ-4. На предприятии говорят, что по цвету из труб очень сложно понять, жгли газ или мазут.

— Может получиться, что дым при сжигании мазута выглядит даже более светлым. Цвет — не показатель.


«Запах — не от сжигания, а от слива мазута»

На ТЭЦ уверяют, что запах мазута не связан с процессом его сжигания. Зато связан с манипуляциями по перегрузке и разогреву этого топлива.

— Основной запах, который идет на Сухарево — запах при сливе мазута, — говорит директор ТЭЦ-4.

Сливом на предприятии называют перекачку топлива из цистерн в специальные резервуары.


Градирни ТЭЦ-4. Напомним, в них — ничего не сжигается, только испаряется вода. Чаще всего она сюда поступает из Дроздовского водохранилища

— С 28 числа мы не сжигаем мазут. Но посмотрите, сегодня снова были жалобы на неприятный запах. Сегодня ночью была маршрут (так здесь называют поставку. — Прим. TUT.BY) — мы сливали мазут из цистерн. Вот этот процес, плюс погодные условия без мороза, плюс ветер, который опять дует на запад, — вот и жалобы. Но эта технология — проектная, ей уже много лет. Она с тех времен, когда построили станцию, с 1977 года. И строящиеся сейчас ТЭЦ работают так же.

Что происходит у приемно-сливных устройств и как они выглядят

Мазут с нефтеперерабатывающих предприятий поступает на ТЭЦ-4 по железной дороге, в цистернах — стандартных, по 60 тонн. Цистерны подвозят к приемно-сливным устройствам. Они выглядят вот так.


Приемно-сливные устройства, к которым подходят цистерны с мазутом

— В одной партии может быть и 50 цистерн. У мазута есть способность — застывать уже при температуре +9°С. Значит, чтобы слить мазут, нужно его разогреть. В цистернах открывается верхний люк, туда вставляется «гусак», который подает пар — так мазут разогревается до температуры свыше 100 градусов, — объясняет Михаил Белый.

Внизу — приемный лоток. Туда сливается разогретый мазут. Потом он поступает в специальную емкость и насосами закачивается на хранение — в резервуары.


Так выглядит приемный лоток

Это — резервуары, где хранится мазут

— В мазутных резервуарах и хранится топливо. Дальше — подготовка к сжиганию. Один из резервуаров назначается эксплуатационным, там подогревается мазут. Он направляется по мазутоотводам в котельный цех. Даже когда он не сжигается, то циркулирует там и возвращается обратно. Для чего это надо? У нас мазут — резервное топливо. Если что-то случится с газом, мы должны за минуты перейти с одного топлива на другое, чтобы оборудование ТЭЦ не остановилось.

— Я сам живу на Бельского и тоже иногда слышу этот запах, когда идет слив мазута, — говорит Михаил Белый.

К качеству мазута, который поступает на ТЭЦ-4, у предприятия претензий нет.

Сжигают ли на ТЭЦ остатки некачественной нефти из России и стал ли минский воздух грязнее

Откуда берется зола и «черный дым»

Что за черный осадок на подоконниках у минчан? Специалисты ТЭЦ-4 признают, что в нем может присутствовать, помимо других городских загрязнений, и зола с их предприятия.

— Единственное топливо, которое не дает золы — это газ, потому что там продукты сжигания — это водяные пары. При работе на мазуте зола образуется и в минимальных количествах разносится. Радиус разброса золы из трубы по стандартам — 40 высот. Высота трубы — 180 метров, умножить на 40 — то есть, разброс золы может быть на семь километров, — объясняет Михаил Белый. — Когда станция строилась почти 50 лет назад — на каком расстоянии от нее находилось жилье, и на каком находится сейчас?

На ТЭЦ-4 добавляют, что технологически на таком предприятии не предусмотрены какие-то специальные золоулавливающие фильтры. Это объясняется тем, что почти все время ТЭЦ использует в работе газ.




В небольшом окне можно увидеть, как сжигается газ

— Если брать угольные станции, то там — да, зольность — до 40%, поэтому на угольных котлах есть специальные системы по золоудалению, зоотвалу. Здесь золы — минимум, да и той большая часть оседает в котле, прямо на поверхности нагрева — она утилизируется и выбрасывается. Наши показатели по выбросам золы и вообще твердых веществ — в четыре раза меньше норматива.

Михаил Белый добавляет, что на предприятии нормируются выбросы по CO (оксид углерода), SO2 (диоксид серы) и NOx (окислы азота).

— У нас есть автоматическая система контроля, которая установлена в дымовой трубе № 2 — она работает в режиме реального времени. Контроль ведется еще и нашей лабораторией, и городскими — не только на станции, но и на еще пяти точках. Пока шло сжигание мазута, ни одного норматива превышено не было. По оксиду углерода у нас вообще нули. Что касается запахов, мы не измеряем ничего по ним — у нас нет ни нормативов таких, ни оборудования. Как запахи измерить? Они не контролируются.

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Теги: Минск
 
 
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На станции TUT.BY показали, что может быть источником неприятного запаха и объяснили, жгут ли сейчас мазут и сколько еще могут продолжаться неудобства.
 
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