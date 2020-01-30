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Минжилкомхоз: в 2030 году в Беларуси может использоваться две трети отходов

30.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Уровень использования твердых коммунальных отходов к 2030 году может вырасти до 66%, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов сегодня на заседании итоговой коллегии Минжилкомхоза, передает корреспондент БЕЛТА.

Минжилкомхоз: в 2030 году в Беларуси может использоваться две трети отходов

«Если предыдущая стратегия была разработана до 2035 года и предусматривала уровень использования коммунальных отходов 50%, то в 2030 году, при достаточном внимании к этой проблеме, уже можно обеспечить использование двух третей всех отходов, образующихся в республике», — отметил Александр Терехов.

По данным министра, уровень использования ТКО за 2019 год составил 22,6%. При этом объемы сбора вторичных материальных ресурсов за последние восемь лет выросли в два раза.

Как отметил Александр Терехов, увеличение уровня использования ТКО в будущем возможно благодаря развитию раздельного сбора отходов, созданию новых контейнерных площадок, строительству 28 региональных комплексов по обращению с отходами. Этому будет способствовать и внедрение депозитно-залоговой системы, проект указа о создании которой находится на рассмотрении в Администрации Президента.

Ключевым направлением работы в 2020 году министр назвал создание площадок по компостированию отходов. «Такие объекты должны появиться в каждом регионе, они не требуют больших затрат», — подчеркнул он.

Еще одним перспективным направлением может стать сжигание отходов на одной из минских ТЭЦ.

Белта

 
 
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Уровень использования твердых коммунальных отходов к 2030 году может вырасти до 66%, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов...
 
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