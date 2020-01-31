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Весна! В первые выходные февраля в Бресте будет +10°С

31.01.2020 07:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выходные в Брест придет весна. В городе будет тепло, но дождливо, сообщает pogoda.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу утром будет облачно и до +7°С. Во второй половине дня пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла.

В воскресенье будет облачно. Днем обещают сильный дождь. Температура воздуха составит +7.+9°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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Но весна придет только на выходные. Потом обещают снег и метель.
 
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