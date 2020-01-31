Весна! В первые выходные февраля в Бресте будет +10°С

Источник материала: Tut.by

На выходные в Брест придет весна. В городе будет тепло, но дождливо, сообщает pogoda.by .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу утром будет облачно и до +7°С. Во второй половине дня пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла.

В воскресенье будет облачно. Днем обещают сильный дождь. Температура воздуха составит +7.+9°С.

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