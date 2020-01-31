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Снег, пока! Весна, привет? Погода в Могилеве в выходные

31.01.2020 09:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале февраля в Могилеве в выходные — до +7 °С, дождь и ветер. А с 4 февраля — мороз и снег, предупреждают синоптики.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 31 января, температура воздуха будет нулевой, прогнозируют мокрый снег.

В субботу, 1 февраля, температура будет повышаться в течение дня с нуля до +5 °С. Днем может выглянуть солнце.

В воскресенье будет +2…+7 °С, ветрено и дождливо.

В понедельник, 3 февраля, температура воздуха опустится до 0…+2 °С. Ветер будет порывистым, днем возможен мокрый снег.

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Теги: Могилев
 
 
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Будет очень тепло для конца января - обещают до +7 °С.
 
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