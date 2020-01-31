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Аномально теплый январь закончился. Начало февраля будет таким же

31.01.2020 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заканчивается аномально теплый январь, который, судя по всему, претендует на звание самого теплого января за всю историю инструментальных наблюдений за погодой. Каким будет начало февраля, погода на ближайших выходных и в начале следующей недели, TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При среднемесячной температуре −3…6°С в этом январе было 0…+2°С. Такой температурный фон характерен для марта. По количеству осадков январь будет вполне обычным. Еще несколько рекордов принесет этому январю малоснежность. Выпавший в среду мокрый снег под влиянием положительных температур интенсивно тает. По последним данным, в основном по восточной половине страны наблюдается снежный покров высотой от 1 до 12 см.

Февраль стартует вместе с теплым и влажным океаническим воздухом. Под влиянием атмосферных фронтов по-прежнему будет много облаков. 1 февраля ночью в отдельных районах пройдут небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Днем на большей части территории страны ожидаются дожди. Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 4−9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4°С, максимальная днем +1…7°С, по юго-западу до +9°С.

В воскресенье, 2 февраля, погоду в нашей стране будут формировать атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, и теплые воздушные массы атлантического происхождения. Ожидается преобладание облачной погоды, дожди. Местами слабый туман, ночью по востоку слабый гололед. Ветер западной четверти
порывистый. Температура воздуха ночью от 0 по востоку до +8 по юго-западу, днем +3…9°С.

В начале следующей недели, 3 и 4 февраля, Беларусь окажется под влиянием неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью −3…+3°С, днем −1…+4°С.

По предварительному прогнозу, в середине следующей недели подморозит.

5 февраля, в среду, местами по стране кратковременный снег. Ветер северо-западный, западный порывистый. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0…−7°С, максимальная днем −4…+1°С.

6 февраля, в четверг, ночью преимущественно без осадков, утром
и днем по северо-западной половине страны кратковременный снег, слабая метель. Ветер северо-западный, западный порывистый. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по западу до -10°С по востоку, максимальная днем −4…+2°С.

 
 
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Каким будет начало февраля, погода на ближайших выходных и в начале следующей недели, TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.
 
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