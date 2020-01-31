В Витебске почти соединили Полоцкий мост над железной дорогой

Источник материала: Tut.by

В Витебске на путепроводе Полоцкий строители завершают соединение моста над железной дорогой, сообщают «Витьбичи».





— К этим работам планировали приступить только в феврале, но аномально теплая зима позволила опередить график на 2−3 недели. С помощью крана рассчитываем к понедельнику, 3 февраля, смонтировать основные балки, крайние — позже, уже с помощью двух кранов, — рассказал заместитель директора МСУ № 5 Александр Максимович. — Стройка набрала активный темп, поэтому даже обильный мокрый снег, выпавший на днях, не помешает строителям.









Полоцкий путепровод закрыли на реконструкцию 15 ноября 2018 года. Этот виадук — важное сооружение для города: машины и автобусы едут в сторону Полоцка и Санкт-Петербурга. Движение по новому транспортному узлу намерены открыть уже в этом году.