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В Витебске почти соединили Полоцкий мост над железной дорогой
31.01.2020 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске на путепроводе Полоцкий строители завершают соединение моста над железной дорогой,
— К этим работам планировали приступить только в феврале, но аномально теплая зима позволила опередить график на 2−3 недели. С помощью крана рассчитываем к понедельнику, 3 февраля, смонтировать основные балки, крайние — позже, уже с помощью двух кранов, — рассказал заместитель директора МСУ № 5 Александр Максимович. — Стройка набрала активный темп, поэтому даже обильный мокрый снег, выпавший на днях, не помешает строителям.
Полоцкий путепровод
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К этим работам планировали приступить только в феврале, но аномально теплая зима позволила строителям опередить график на 2−3 недели.
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