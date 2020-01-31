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В Беларуси составляют списки китайских студентов и рабочих, которые приедут после новогодних каникул

31.01.2020 14:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY читатель прислал письмо, которое сейчас рассылают руководителям предприятий и организаций Первомайского района Минска. В нем просят до 3 февраля предоставить данные о работающих в их компании китайцах и предполагаемой дате, когда они вернутся из Китая в Беларусь.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В целях предупреждения завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на территории Республики Беларусь и в связи с запросом государственного учреждения „Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья“ государственное учреждение „Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска“ просит до 03.02.2020 предоставить сведения о работающих в Вашем учреждении лицах из Китайской Народной Республики», — отмечено в письме. В нем же предлагают указать фамилию, имя и отчество сотрудника из Китая, его дату рождения, место работы, проживания в Минске, контактный телефон и предполагаемую дата возвращения в Беларусь из Китая в случае отъезда.

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун подтвердила, что сейчас, действительно, собирают информацию о том, сколько человек из Китая работают и учатся в Беларуси и когда они могут вернуться в страну после новогодних каникул. 28 января на пресс-конференции в Минздраве министр здравоохранения Владимир Караник отмечал, что сейчас вместе с Министерством образования и Министерством промышленности формируются такие списки.

По оценкам ведомства, в Беларусь в феврале после новогодних праздников должны приехать около 3 тысяч китайских студентов и рабочих.

В Беларуси проводят все возможные противоэпидемиологические мероприятия, чтобы не допустить попадания вируса в страну. В Национальном аэропорту усилили контроль. Сначала сотрудники медицинской службы поднимаются на борт самолета для выявления пациентов с признаками вирусной инфекции, и затем такие пациенты передаются медицинской службе гражданской авиации. Для них пограничный и таможенный контроль проводится отдельно, чтобы не смешивать потоки пассажиров. В аэропорту работает лаборатория, где пассажиры, которые долго были в Китае, могут пройти диагностику на новый вид пневмонии — у них берут мазки со слизистой. Результат будет готов в течение 4−12 часов. Анализы проводятся за счет госбюджета.

Заразиться новым вирусом достаточно непросто, должен быть длительный контакт с заболевшим. В зоне риска находятся медицинские работники. Симптомов, которые характерны исключительно для китайского коронавируса, нет. Этот вирус может проявляться и кашлем, и повышенной температурой. Однако летальность от этого вируса пневмонии намного ниже, чем во время двух других волн атипичных коронавирусных инфекций, которые фиксировались в мире ранее. В группе риска — пожилые люди, у которых есть сопутствующие заболевания.

Зафиксировано 9692 подтвержденных случаев заболевания по всему Китаю. У 15 238 человек — подозрение на заражение коронавирусом. Еще 102 427 человек проходят медицинское обследование, поскольку контактировали с зараженными. Количество погибших возросло до 213 человек. 171 пациент выздоровел и был выписан.

Коронавирус фиксируется не только в Китае. По данным на момент публикации, зафиксированы 14 случаев заболевания в Таиланде, 12 — в Гонконге, 11 — в Японии, 10 — в Сингапуре, по 9 — в Австралии и на Тайване, 8 — в Малайзии, 7 — в Макао, по 6 случаев — в США и Южной Корее, 5 — во Франции, по 4 — в Германии и ОАЭ, 3 случая — в Канаде, 2 случая — во Вьетнаме, Великобритании, Италии и по одному — в Финляндии, Камбодже, Непале, Филиппинах, Индии и Шри-Ланке.

Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?

Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.


Как не заразиться?

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:

  • избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
  • после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
  • если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
  • стараться не касаться руками лица;
  • в общественных местах носить медицинские маски;
  • при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
  • если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился?

При первым симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.

Как лечат коронавирус?

Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.

Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?

  • Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 1061 8510.
  • Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 2027 7838
  • Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 1856 1690
  • Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 1061 8510.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусь в феврале после новогодних праздников должны приехать около 3 тысяч китайских студентов и рабочих.
 
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