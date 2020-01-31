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В парке Горького вековой тополь обследовали с помощью томографа - вот как это выглядит
31.01.2020 14:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В парке Горького 120-летний тополь исследовали при помощи томографа. Дерево в хорошем состоянии, но некоторые ветки решили обрезать. Что узнали ученые,
В минском парке Горького растет тополь-великан. Дерево — памятник природы, ему больше 120 лет. В середине января его обследовали ученые из Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси, а также специалисты Мингоркомприроды и «Минскзеленстроя».
Для исследования использовали звуковой томограф «Арботром». Он позволяет определить, есть ли гниль в стволе и насколько сильно ею поражено дерево.
На тополь повесили специальные датчики, информация отображалась на экране планшета.
Выводы такие: по основным характеристикам дерево в том же состоянии, как когда его объявили памятником природы. Однако некоторые ветки усохли, «что снижает эстетическое восприятие». Такие ветки могут и упасть. Специалисты пишут о том, что парусность кроны у дерева — высокая, а это «причина облома скелетообразующих ветвей при сильных ветрах».
Комиссия рекомендовала сухие ветви обрезать, потом заделать раны, а еще стянуть некоторые крупные ветки.
Памятники природы местного значения
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На тополь повесили специальные датчики, информация отображалась на экране планшета.
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