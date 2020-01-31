В парке Горького вековой тополь обследовали с помощью томографа - вот как это выглядит

Источник материала: Tut.by

В парке Горького 120-летний тополь исследовали при помощи томографа. Дерево в хорошем состоянии, но некоторые ветки решили обрезать. Что узнали ученые, сообщает «Минскзеленстрой».



Фото: с сайта «Минскзеленстроя»

В минском парке Горького растет тополь-великан. Дерево — памятник природы, ему больше 120 лет. В середине января его обследовали ученые из Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси, а также специалисты Мингоркомприроды и «Минскзеленстроя».

Для исследования использовали звуковой томограф «Арботром». Он позволяет определить, есть ли гниль в стволе и насколько сильно ею поражено дерево.

На тополь повесили специальные датчики, информация отображалась на экране планшета.









Выводы такие: по основным характеристикам дерево в том же состоянии, как когда его объявили памятником природы. Однако некоторые ветки усохли, «что снижает эстетическое восприятие». Такие ветки могут и упасть. Специалисты пишут о том, что парусность кроны у дерева — высокая, а это «причина облома скелетообразующих ветвей при сильных ветрах».

Комиссия рекомендовала сухие ветви обрезать, потом заделать раны, а еще стянуть некоторые крупные ветки.

Памятники природы местного значения появились в Минске в 2017 году. Помимо тополя-великана, такой статус получили следующие деревья: липа Губернаторского сада, вековой дуб, а еще клены и ясень Александровского сквера, дубово-липовый массив «Белая дача», вековая дубрава парка «Курасовщина» и другие.