17-летнюю девушку, полгода назад сбежавшую из дома с 47-летним мужчиной, нашли

Источник материала: Tut.by

Милиция нашла 17-летнюю жительницу Верхнедвинского района Яну Давыденок, прошлым летом сбежавшую из дома с мужчиной старше ее на 30 лет. Пара жила в агрогородке в Гродненской области, сообщает УВД.





— 30 января сотрудники уголовного розыска Витебщины нашли Яну в Гродненской области. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Девушку передали родственникам, — сообщает милиция.

После объявления Яны в розыск, в милицию стали звонить люди, видевшие похожую девушку. Оперативникам стало известно, что пара на попутках добралась до Гродно, а затем — в агрогородок Озеры. Там и нашли беглецов. Пара с конца лета жила в постройке у пожилой женщины. Девушка рассказала, что все это время они перебивались случайными заработками.

Напомним, в июне 2019 года в милицию обратилась мать 17-летней Яны Давыденок. Она сообщила, что ее дочь последнее время втайне от родителей общалась с 47-летним мужчиной, уроженцем Верхнедвинского района. Затем девушка уехала с ним из агрогородка Кохановичи в неизвестном направлении. С собой она не взяла ни документов, ни мобильного телефона.