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Пинчан и жителей района приглашают на праздник «Семена – основа урожая» (полная программа)
02.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Программа праздника:
Для участия в празднике необходимо зарегистрироваться до 14 февраля по телефонам:
Размещение участников проводится 16 февраля с 9.00 до 10.00 в Пинском городском Доме культуры (пл. Ленина, д. 7А).
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> 16 февраля с 11.00 до 17.00 в Пинском городском Доме культуры проводится праздник «Семена – основа урожая» Программа праздника: 11.00 – 17.00 – Выставка-ярмарка семян...
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