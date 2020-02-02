Пинчан и жителей района приглашают на праздник «Семена – основа урожая» (полная программа)

Источник материала: Полесская правда



16 февраля с 11.00 до 17.00 в Пинском городском Доме культуры

проводится праздник «Семена – основа урожая»

Программа праздника:

11.00 – 17.00 – Выставка-ярмарка семян овощных, цветочных, лекарственных растений, меда, лука-севка и композиций. Обмен своими семенами «Из огорода в огород».

11.00 – 17.00 – Акция.

11.00 – 17.00 – Работает стол справок.

12.00 – 13.00 – Проведение викторин, конкурсов.

13.00 – 14.00 – Концертная программа.

14.00 – 15.00 – Подведение итогов и награждение лучших участников выставки-ярмарки.

Для участия в празднике необходимо зарегистрироваться до 14 февраля по телефонам:

64-92-48, 8 (044) 464-37-85;

65-28-33, 8 (029) 943-65-05;

67-78-86, 8 (029) 343-50-33.

Размещение участников проводится 16 февраля с 9.00 до 10.00 в Пинском городском Доме культуры (пл. Ленина, д. 7А).