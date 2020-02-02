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Пинчан и жителей района приглашают на праздник «Семена – основа урожая» (полная программа)

02.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинчан и жителей района приглашают на праздник «Семена – основа урожая» (полная программа)
16 февраля с 11.00 до 17.00 в Пинском городском Доме культуры
проводится праздник «Семена – основа урожая»

Программа праздника:

  • 11.00 – 17.00 – Выставка-ярмарка семян овощных, цветочных, лекарственных растений, меда, лука-севка и композиций. Обмен своими семенами «Из огорода в огород».
  • 11.00 – 17.00 – Акция.
  • 11.00 – 17.00 – Работает стол справок.
  • 12.00 – 13.00 – Проведение викторин, конкурсов.
  • 13.00 – 14.00 – Концертная программа.
  • 14.00 – 15.00 – Подведение итогов и награждение лучших участников выставки-ярмарки.

Для участия в празднике необходимо зарегистрироваться до 14 февраля по телефонам:

  • 64-92-48, 8 (044) 464-37-85;
  • 65-28-33, 8 (029) 943-65-05;
  • 67-78-86, 8 (029) 343-50-33.

Размещение участников проводится 16 февраля с 9.00 до 10.00 в Пинском городском Доме культуры (пл. Ленина, д. 7А).

 
 
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> 16 февраля с 11.00 до 17.00 в Пинском городском Доме культуры проводится праздник «Семена – основа урожая» Программа праздника: 11.00 – 17.00 – Выставка-ярмарка семян...
 
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