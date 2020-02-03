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Наконец-то будут и мороз, и солнце! Погода в Витебске на неделе
03.02.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Похоже, февраль, в отличие от двух предыдущих зимних месяцев, решил показать характер. На неделе будет только один с плюсовой температурой, потом похолодает,
В понедельник, 3 февраля, днем до +3 ºС. Мокрый снег. Сильный ветер.
Вторник — ясный и солнечный. Днем около нуля. Без осадков, но ветрено.
Солнце, которого нам так не хватает всю зиму, будет и в среду, 5 февраля. — Ночью — до -5 ºС, днем — до -3 ºС.
В четверг, 6 февраля, ночью до …-4 ºС, днем — до -2º С. Снег, метель. И сильный ветер.
В пятницу, 7 февраля, ночью мороз до 8 градусов, а днем — до 7 градусов. Без осадков, но ветер сохранится.
Хорошей недели, друзья!
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Похоже, февраль, в отличие от двух предыдущих зимних месяцев, решил показать характер.
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