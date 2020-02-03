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Морозы идут! Погода в Могилеве на неделе
03.02.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последний месяц зимы все-таки принес в Могилев мороз и немного снега. По крайней мере, на этой неделе на термометре будет стабильный минус — обещают до -10°С по ночам! А еще ожидаются немного солнца и снега. Одним словом — зима.
Сегодня, 3 февраля, будет еще тепло — 0…+3 °С — и ветрено. Вечером — мокрый снег.
Во вторник небо прояснится и заметно похолодает. Днем столбик термометра едва доползет до +1 °С. В остальное время будет морозно: утром, например, — -2 °С. А еще обещают порывистый ветер.
В среду, 5 февраля, все будет по-пушкински: мороз, солнце, порывистый ветер — только днем. На термометре будет −4…−1 °С.
А в четверг погода разбушуется: метель, сильный порывистый ветер до 15 м/с, мороз до -8 °С. Хотя днем будет нулевая температура.
В пятницу, 7 февраля, метель утихнет, но мороз останется — −10…−6 °С. Будет переменная облачность. Порывистый ветер сохранится в первой половине суток.
Хорошей недели вам, друзья!
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Прогнозируют до -10 °С по ночам, днем - максимум -6 °С.
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