ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Морозы идут! Погода в Могилеве на неделе

03.02.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Последний месяц зимы все-таки принес в Могилев мороз и немного снега. По крайней мере, на этой неделе на термометре будет стабильный минус — обещают до -10°С по ночам! А еще ожидаются немного солнца и снега. Одним словом — зима.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Сегодня, 3 февраля, будет еще тепло — 0…+3 °С — и ветрено. Вечером — мокрый снег.

Во вторник небо прояснится и заметно похолодает. Днем столбик термометра едва доползет до +1 °С. В остальное время будет морозно: утром, например, — -2 °С. А еще обещают порывистый ветер.

В среду, 5 февраля, все будет по-пушкински: мороз, солнце, порывистый ветер — только днем. На термометре будет −4…−1 °С.

А в четверг погода разбушуется: метель, сильный порывистый ветер до 15 м/с, мороз до -8 °С. Хотя днем будет нулевая температура.

В пятницу, 7 февраля, метель утихнет, но мороз останется — −10…−6 °С. Будет переменная облачность. Порывистый ветер сохранится в первой половине суток.

Хорошей недели вам, друзья!

За точным прогнозом погоды заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогнозируют до -10 °С по ночам, днем - максимум -6 °С.
 
Новости дня
Новости общества
 
Наконец-то будут и мороз, и солнце! Погода в Витебске на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика