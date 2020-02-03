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Что стало причиной пожара в Губичах?

03.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

2 февраля в 23.12 в центра оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре в Губичах. Огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество в кирпичном жилом доме.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким;

— не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

— курите только в специально отведенных для этого местах;

-обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

Что стало причиной пожара в Губичах?
Что стало причиной пожара в Губичах?

 

 

 
 
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2 февраля в 23.12 в центра оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре в Губичах. Огнем уничтожены кровля, потолочное...
 
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