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Могилевчанин на Land Cruiser взял напрокат лыжную экипировку под Буковелем - и исчез, оставив в залог паспорт
03.02.2020 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В местном паблике во Вконтакте «Это Могилев, детка!» житель Украины попросил помощи: по его словам, мужчина из Могилева взял напрокат лыжи, оставив в залог паспорт, — и исчез.
Назар Пилипишин живет в селе Поляница Ивано-Франковской области Украины, рядом с горнолыжным курортом «Буковель».
Мужчина рассказал TUT.BY, что 24 января у нему приехал мужчина на белой Toyota Land Cruiser 200. С ним были женщина и девочка приблизительно 5 лет. Они взяли напрокат три горнолыжных комплекта (лыжи, палки, ботинки, шлем), две маски и лыжный костюм. В залог оставили белорусский паспорт на имя Глеба К., в документе указана могилевская прописка.
Вернуть экипировку обещали 26 января, но в срок не явились. Обеспокоенный Назар стал расспрашивать местных, не видел ли кто довольно приметную машину в окрестностях. Ему подсказали, что семья, похоже, живет в отеле на улице Карпатской. Там подтвердили — действительно, белорусы жили здесь, но съехали 24 января.
Пока Назар пытался отыскать семью из Могилева без вмешательства полиции и милиции, но думает все же обратиться в правоохранительные органы.
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Могилевчанин на Land Cruiser взял напрокат лыжную экипировку под Буковелем - и исчез, оставив в залог паспорт
Пока владелец экипировки из Украины пытался отыскать семью из Могилева без вмешательства полиции и милиции, но думает все же обратиться в правоохранительные...
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