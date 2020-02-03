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Могилевчанин на Land Cruiser взял напрокат лыжную экипировку под Буковелем - и исчез, оставив в залог паспорт

03.02.2020 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В местном паблике во Вконтакте «Это Могилев, детка!» житель Украины попросил помощи: по его словам, мужчина из Могилева взял напрокат лыжи, оставив в залог паспорт, — и исчез.


Фото носит иллюстративный характер. Дмитрий Брушко, TUT.BY

Назар Пилипишин живет в селе Поляница Ивано-Франковской области Украины, рядом с горнолыжным курортом «Буковель».

Мужчина рассказал TUT.BY, что 24 января у нему приехал мужчина на белой Toyota Land Cruiser 200. С ним были женщина и девочка приблизительно 5 лет. Они взяли напрокат три горнолыжных комплекта (лыжи, палки, ботинки, шлем), две маски и лыжный костюм. В залог оставили белорусский паспорт на имя Глеба К., в документе указана могилевская прописка.

Вернуть экипировку обещали 26 января, но в срок не явились. Обеспокоенный Назар стал расспрашивать местных, не видел ли кто довольно приметную машину в окрестностях. Ему подсказали, что семья, похоже, живет в отеле на улице Карпатской. Там подтвердили — действительно, белорусы жили здесь, но съехали 24 января.

Пока Назар пытался отыскать семью из Могилева без вмешательства полиции и милиции, но думает все же обратиться в правоохранительные органы.

Если вы можете помочь Назару какой-то информацией о пропаже, напишите ему во ВКонтакте, пожалуйста.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Могилев
 
 
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Пока владелец экипировки из Украины пытался отыскать семью из Могилева без вмешательства полиции и милиции, но думает все же обратиться в правоохранительные...
 
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