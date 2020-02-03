Эйсмонт про слухи о новом самолете для Лукашенко: «Никогда не было, нет и теперь»

Источник материала: Tut.by

У Александра Лукашенко никогда не было частных самолетов, нет и теперь. Об этом пресс-секретарь президента заявила «Радыё Свабода» в ответ на слухи о покупке нового бизнес-джета.

Снимок самолета Gulfstream G550 под бортовым номером EW-001P появился в telegram-канале NEXTA еще 29 января. Утверждалось, это якобы новый борт для президента, на что указывают цифры 001 и цвета полос на ливрее (красно-зеленый). Якобы самолет был замечен в минском аэропорту, а в Беларусь прилетел еще в сентябре. И борт обошелся в сумму около 61 млн долларов.

Однако пресс-секретарь Александра Лукашенко заявила, что борт «не имеет никакого отношения к президенту».

«Ни личных, ни частных самолетов у президента Беларуси никогда не было, нет и сейчас», — отметила Наталья Эйсмонт.



Фото: t.me/nexta_tv

«Что касается государственного самолета, которым сейчас пользуется во время зарубежных визитов глава государства, могу вас проинформировать: он давно выработал свой ресурс, сроки эксплуатации вышли. И сегодня как раз стоит вопрос, где найти средства на приобретение нового государственного самолета. Но денег на эти цели пока нет, хотя и предложения от авиакомпаний поступали», — рассказала Эйсмонт.

И добавила, что самолет, которым Лукашенко пользуется теперь, на момент покупки уже был бывшим в эксплуатации — покупали его у президента Туркменистана «за полцены».

Что за самолет?

Известно, что все воздушные суда подлежат официальной регистрации, а в Беларуси этим занимается Департамент по авиации. Однако там на официальный запрос TUT.BY по поводу замеченного самолета ранее отвечали, что информация о его наличии в рееестре и владельцах «не подлежит разглашению».

В Национальном аэропорту Минск на вопрос о том, есть ли на их территории похожий самолет, ответили, что «конкретно об этом борте» информацией они не располагают. И посоветовали обратиться в пресс-службу главы государства. Похожий ответ получили в авиакомпании «Белавиа», куда мы позвонили, зная, что именно они обслуживают один из двух правительственных бортов. «По этому вопросу мы не можем дать вам никаких комментариев», — заявили там ранее.

Как подсказал источник в авиационных кругах, вполне вероятно, что самолет находится в ангаре — иначе раньше появились бы его снимки от обычных пассажиров. На онлайн-площадках, где любители авиации выкладывают фото из аэропортов и ведут учет бортов по всему миру, подобных самолетов мы не нашли.

Gulfstream G550 — это реактивный двухмоторный самолет-бизнес-класса. Их выпускает корпорация Gulfstream Aerospace в штате Джорджия, США, а данная модель на рынке с 2003 года.



Фото взято с сайта: gulfstream.com

Максимальная дальность перелета составляет 12,5 тысяч километров. Самолет оснащен двумя двигателями Rolls-Royce BR710 и улучшенной системой полетного видения. Размах крыла — 28 метров, а весь самолет в длину почти 30.

Салон разделен на четыре зоны, у производителя доступны как минимум 12 вариантов исполнения внутренней отделки. Вмещает до 19 пассажиров (или 8 спальных мест).



Фото взято с сайта: gulfstream.com

Что касается внешнего вида, то Gulfstream имеет «фирменный» стиль: белая ливрея с разноцветными плавными полосами (их цвет — по желанию заказчика).

Именно на эту модель, G550, приходится 20% от всех выпускаемых корпорацией. Так, в декабре был выпущен уже 600-й такой самолет по счету.

«G550 является популярным выбором для специальных миссий и правительственных структур, — отмечается на сайте производителя. — Может использоваться для разных целей: аэромедицинская эвакуация, транспортировка глав государств, исследование атмосферы, морское патрулирование и т.д.»

Реальная цена такого самолета с конвейера, отметил источник TUT.BY в сфере бизнес-джетов, сейчас не превышает 40 млн долларов. Но в продаже достаточно и подержанных «птичек» такой модели: например, Gulfstream G550 не старше 10 лет отдают предлагают за 22−25 млн долларов, а выпущенные в середине 2000-х за 17−18 млн.

На данный момент в Беларуси имеются два самолета для перевозки руководства страны. Первый, Boeing 737 (самолету 18 лет) появился в Беларуси в 2003 году и обслуживается компанией «Белавиа». А второй, Boeing 767 (самолету 15 лет), используется с 2012 года, до этого он принадлежал лидеру Туркменистана. Ливрея двух самолетов украшена гербом и полосой в цветах флага, а также надписью Belarus.



Александр Лукашенко прилетел на одном из правительственных «боингов» с официальным визитом в Китай, апрель 2019-го. Фото: пресс-служба президента

Бортовые номера имеющихся «боингов» содержат цифры 001 (EW-001PA и EW-001PB), что прямо указывает на их предназначение как борта номер один.