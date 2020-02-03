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В Национальном аэропорту «Минск» - новый гендиректор
03.02.2020 12:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Назначен новый гендиректор Национального аэропорта «Минск». Им стал Вячеслав Хоронеко. Эту информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе аэропорта.
Официально к новой должности Вячеслав Хоронеко приступил сегодня, 3 февраля. Он был заместителем генерального директора по техническому развитию Национального аэропорта «Минск», а еще раньше — возглавлял аэропорт «Минск-1» до его закрытия.
Напомним, недавно с поста гендиректора минского аэропорта Минск. Он был им 14 лет">ушел Дмитрий Меликян. Он проработал на этом месте 14 лет. После отставки Меликяна исполнять обязанности гендиректора стал именно Вячеслав Хоронеко.
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Вячеслав Хоронеко возглавлял аэропорт «Минск-1» до его закрытия, а потом был заместителем генерального директора по техническому развитию Национального...
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