В Национальном аэропорту «Минск» - новый гендиректор

Источник материала: Tut.by

Назначен новый гендиректор Национального аэропорта «Минск». Им стал Вячеслав Хоронеко. Эту информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Официально к новой должности Вячеслав Хоронеко приступил сегодня, 3 февраля. Он был заместителем генерального директора по техническому развитию Национального аэропорта «Минск», а еще раньше — возглавлял аэропорт «Минск-1» до его закрытия.

Напомним, недавно с поста гендиректора минского аэропорта Минск. Он был им 14 лет">ушел Дмитрий Меликян. Он проработал на этом месте 14 лет. После отставки Меликяна исполнять обязанности гендиректора стал именно Вячеслав Хоронеко.