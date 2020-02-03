В Молодечно 15 человек получили счета по рассрочке, которую не брали. Поиск вывел на салон связи

Источник материала: Tut.by

В милицию города Молодечно обратились 15 человек, которые заявили: с них требуют оплату за мобильники, которые они якобы оформили в рассрочку — но такого не было. Объединяло людей одно: когда-то они обращались в один салон связи, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.



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Люди получили претензионные письма о наличии задолженности по рассрочке за купленный товар. Заявители не знали, что на их паспорт оформлен такой кредит.

Оказалось, все жертвы в свое время обращались в один и тот же салон сотовой связи, где покупали телефоны или симки.

Сотрудники ОБЭП заподозрили 24-летнюю сотрудницу салона. По версии следствия, именно она на паспортные данные клиентов оформляла телефоны в рассрочку, а потом продавала технику через интернет по привлекательным ценам. Вырученные деньги тратила на себя.

«Когда в магазин обращались пострадавшие клиенты, девушка, дабы скрыть факты своей преступной деятельности, ссылалась на ошибки в электронной базе», — рассказали в РОВД.

За два месяца таким образом было оформлено телефонов почти на 5 тысяч рублей. Работница признала вину и объяснила свой поступок «трудным финансовым положением». Она уже полностью возместила ущерб.

Пока по данному факту ОБЭП проводит проверку. В действиях девушки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 211 Уголовного кодекса (Присвоение либо растрата), за что грозит наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.

Сейчас милиция проверяет, не причастна ли фигурантка к другим похожим случаям.