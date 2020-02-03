В МВД рассказали, сколько иностранцев и откуда приезжают работать в Беларусь

Источник материала: Tut.by

В 2019 году количество иностранцев, которые приезжают трудиться в Беларусь, выросло на 22% и составило 20,8 тысячи человек. Откуда чаще всего приезжают, сообщает МВД со ссылкой на замначальника Департамента по гражданству и миграции Александра Татуру.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Если в 2018 году официально работать в Беларусь приехало 15 тысяч иностранцев, то в прошлом — уже 20,8 тысячи.

Больше всего среди трудовых мигрантов россиян (6,7 тысячи), то есть почти каждый третий специалист. А почти каждый пятый — китаец (4,3 тысячи). В топ-3 входит и Украина (3,1 тысячи человек).

Работать в Беларусь едут также граждане Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Турции и Литвы. Изредка — по одному человеку — приезжали из Буркина-Фасо, Камеруна, Конго, Мавритании, Уругвая, Тринидада и Тобаго.

Большинство трудовых мигрантов имеют рабочие специальности (5,6 тысячи человек), далее идут квалифицированные работники и специалисты (более 3 тысяч), работники сферы обслуживания и торговли (1,3 тысячи), а замыкают список желающие работать в сельском хозяйстве (428 человек). На руководящие должности приехали 1,2 тысячи иностранцев.

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Больше всего трудовых мигрантов занято в столице, Гродненской и Минской областях. А меньше всего — в Могилевской области.