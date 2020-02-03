ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В МВД рассказали, сколько иностранцев и откуда приезжают работать в Беларусь

03.02.2020 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 2019 году количество иностранцев, которые приезжают трудиться в Беларусь, выросло на 22% и составило 20,8 тысячи человек. Откуда чаще всего приезжают, сообщает МВД со ссылкой на замначальника Департамента по гражданству и миграции Александра Татуру.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Если в 2018 году официально работать в Беларусь приехало 15 тысяч иностранцев, то в прошлом — уже 20,8 тысячи.

Больше всего среди трудовых мигрантов россиян (6,7 тысячи), то есть почти каждый третий специалист. А почти каждый пятый — китаец (4,3 тысячи). В топ-3 входит и Украина (3,1 тысячи человек).

Работать в Беларусь едут также граждане Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Турции и Литвы. Изредка — по одному человеку — приезжали из Буркина-Фасо, Камеруна, Конго, Мавритании, Уругвая, Тринидада и Тобаго.

 

Большинство трудовых мигрантов имеют рабочие специальности (5,6 тысячи человек), далее идут квалифицированные работники и специалисты (более 3 тысяч), работники сферы обслуживания и торговли (1,3 тысячи), а замыкают список желающие работать в сельском хозяйстве (428 человек). На руководящие должности приехали 1,2 тысячи иностранцев.

Белорусы рванули на заработки в Чехию. Топ-10 стран, куда соотечественники едут «за рублем»

Больше всего трудовых мигрантов занято в столице, Гродненской и Минской областях. А меньше всего — в Могилевской области.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего трудовых мигрантов приезжает из России.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Молодечно 15 человек получили счета по рассрочке, которую не брали. Поиск вывел на салон связи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика