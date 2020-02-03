|
В МВД рассказали, сколько иностранцев и откуда приезжают работать в Беларусь
03.02.2020 13:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2019 году количество иностранцев, которые приезжают трудиться в Беларусь, выросло на 22% и составило 20,8 тысячи человек. Откуда чаще всего приезжают,
Если в 2018 году официально работать в Беларусь приехало 15 тысяч иностранцев, то в прошлом — уже 20,8 тысячи.
Больше всего среди трудовых мигрантов россиян (6,7 тысячи), то есть почти каждый третий специалист. А почти каждый пятый — китаец (4,3 тысячи). В топ-3 входит и Украина (3,1 тысячи человек).
Работать в Беларусь едут также граждане Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Турции и Литвы. Изредка — по одному человеку — приезжали из Буркина-Фасо, Камеруна, Конго, Мавритании, Уругвая, Тринидада и Тобаго.
Большинство трудовых мигрантов имеют рабочие специальности (5,6 тысячи человек), далее идут квалифицированные работники и специалисты (более 3 тысяч), работники сферы обслуживания и торговли (1,3 тысячи), а замыкают список желающие работать в сельском хозяйстве (428 человек). На руководящие должности приехали 1,2 тысячи иностранцев.
Больше всего трудовых мигрантов занято в столице, Гродненской и Минской областях. А меньше всего — в Могилевской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего трудовых мигрантов приезжает из России.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)