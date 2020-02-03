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Правозащитник подал в суд на МВД: хочет, чтобы вокруг милицейских участков убрали забор и колючую проволоку

03.02.2020 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правозащитник Сергей Устинов обратился к руководству Министерства внутренних дел с предложением сделать милицейские участки доброжелательнее к гражданам: убрать высокие заборы и колючую проволоку, которая растянута по периметру зданий. В МВД ему отказали, и тогда Устинов подал в суд. «Психологически человеку может быть страшно войти в здание с высоким забором за колючей проволокой и поделиться своими проблемами», — настаивает правозащитник.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Юрий Караев (министр внутренних дел. — Прим. TUT.BY) пришел как реформатор, — заявил Сергей Устинов в суде. — Он не раз заявлял в СМИ, что МВД нужно избавляться от имиджа карательного органа и прекратить формализм при обращении граждан.

Правозащитник считает, что оборудование милицейских участков этому не способствует: здания РУВД обнесены высокими заборами, по периметру натянута колючая проволока, на окнах стоят решетки.

— Как жертва насилия может зайти в здание за высоким забором с «колючкой», если оно больше напоминает колонию? — задавался вопросом в суде заявитель. — При доброжелательном отношении и внимании к гражданам вырастет уровень доверия к сотрудникам милиции и Министерству внутренних дел в целом. Этому будут способствовать зеленые насаждения вдоль небольших декоративных заборов, отсутствие решеток на окнах, как минимум на лицевых сторонах зданий, и, естественно, отсутствие колючей проволоки по периметру территорий РУВД.

Правозащитник в своих обращениях просил изучить международный опыт, в частности, Украины, «где отделения полиции не обнесены высокими заборами с колючей проволокой по периметру, а полицейские пользуются доверием граждан».

В МВД с предложениями Устинова не согласны. Представители ведомства настаивают, что территория и здания РУВД оборудованы в соответствии с законом (нормы утверждены документами под грифом «для служебного пользования»).

— С 2010 года я объехал все подразделения внутренних дел Республики Беларусь не менее пяти раз, — заявил в суде начальник отдела оперативного реагирования МВД Павел Ялковский. — Требования (к оборудованию зданий и территорий. — Прим. TUT.BY) не менялись, Караев на тот момент был заместителем министра, с ним они тоже согласовывались, о демонтаже (забора, колючей проволоки и решеток. — Прим. TUT.BY) даже речи не было… Сотрудники органов внутренних дел чувствуют себя в безопасности, когда территория ограждена. Мы работаем в особых условиях, где хранится большое количество оружия, техники, автотранспорта. Естественно, никто из сотрудников не хочет, чтобы это попало в руки незаконопослушных граждан. Вы говорите про опыт… Но почему не рассказываете об опыте Украины, где до сих пор порядка 2 тысяч единиц оружия, согласно данным из Интернета, находится в руках неизвестно кого? Оно было захвачено при нападении на ОВД. Вот вам и опыт ближнего зарубежья.

— При изучении опыта вы обращались в Украину или только почитали информацию в интернете? — уточнил Сергей Устинов у представителя МВД.

— Не считаю нужным. И руководство не считает. Достаточно нашего опыта… Решетки не делают нас карательным органом.

Суд Центрального района Минска в удовлетворении жалобы отказал.

 
Теги: Минск
 
 
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