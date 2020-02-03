На Гродненщине проверили сферу культуры: в библиотеках приписывали читателей, а в кружках - учеников

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Гродненской области проверила библиотеки и детские школы искусств в регионе и нашла нарушения: библиотекари завышали количество читателей, в учебных заведениях неправильно начисляли зарплату, сообщает ведомство.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Например, некоторые библиотекари, в основном, в сельской местности, вносили недостоверные сведения о количестве посещений библиотек и численности читателей. При этом формуляры заполняли на людей, которые не пользовались услугами библиотеки. Например, читательские билеты были оформлены на умерших людей или на тех, кто находится в местах лишения свободы.

В некоторых регионах фальсифицировались сведения об обслуживании жителей отдаленных деревень библиобусами. В путевых листах водители записывали недостоверную информацию о передвижении по маршруту и расходовании топлива.

Например, к жителям деревень Осиповцы и Валейши Вороновского района, которые числятся пользователями передвижной библиотеки, в 2019 году библиобус вообще не выезжал. Однако читательские билеты на сельчан были оформлены. В формулярах были записаны неоднократные выдачи книг в дни, когда к ним якобы приезжала передвижная библиотека.

Похожие случаи были выявлены в Берестовицком, Волковысском, Мостовском, Свислочском и Слонимском районах и в стационарных библиотеках Вороновского и Ивьевского районов.

Например, библиотекарь Гирковской сельской библиотеки приписывала читателей, «выдавала» им книги и сама расписывалась за них. Таким же образом поступали и в филиалах Трокельской сельской библиотеки и в сельской библиотеке в Мисевичах.

Нарушения также установлены в библиотеках Свислочского, Островецкого, Берестовицкого, Новогрудского Щучинского, Гродненского, Кореличского и Лидском районов.

Также нашли нарушения в детских школах искусств.

Например, в Гераненской детской школе искусств Ивьевского района педагоги не соблюдали режим рабочего времени, график занятий по предметам, входящим в учебную программу, вносили в учетные документы фиктивные сведения о проведенных занятиях. В отношении четырех педагогов возбудили уголовные дела. Учителя уже возместили сумму необоснованно полученной зарплаты за сентябрь-ноябрь 2019 года — более 2,8 тыс. рублей.

Аналогичные ситуации были в Эйсмонтовском филиале Берестовицкой детской школы искусств, Индурской детской музыкальной школы искусств Гродненского района.

Нарушения были и в некоторых домах культуры.

Например, в Пацевичском центре досуга и культуры Мостовского района «на бумаге» образовали детский клуб «Неунывайки». Из восьми участников данного клуба пять в мае 2019 года закончили обучение в школе, стали студентами и учащимися городских колледжей — и никак не могли посещать кружок.

Такие же нарушения были и в сельском клубе «Пески» Мостовского района, Правомостовском центре досуга и культуры, Ендриховском сельском клубе, детских любительских объединениях Островецкого района.