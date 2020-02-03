«Батюшка сказал, что я проклята». Истории людей с необычными именами

Источник материала: Tut.by

Давайте представим. Вы молодые родители и решили назвать своего малыша так, чтобы было совсем не похоже на других. Готово, вам нравится, а потом ребенок страдает и дает нам интервью (шутка, конечно). Мы пригласили в студию людей с необычными именами. Они рассказали, как на них реагируют окружающие, в какие забавные ситуации они попадают и делают ли в их именах серьезные ошибки (в паспорте, например).