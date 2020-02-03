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Министр здравоохранения рассказал, как себя чувствуют белорусы, которых эвакуировали из Уханя

03.02.2020 14:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пациентов с коронавирусом в Беларуси нет. Как рассказал сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник во время открытия микробиологической лаборатории при районном центре гигиены и эпидемиологии в Шклове, в нашей стране делается все, чтобы не допустить завоз нового вируса пневмонии.


Фото: Reuters

— Мы планируем не допустить критической ситуации и работаем в первую очередь на упразднение и профилактику. Первое — это профилактика завоза коронавируса в страну, второе — профилактика его широкого распространения, — сказал Владимир Караник.

Министр считает, что мероприятия, которые сейчас проводятся в Беларуси, в случае чего позволят вирус локализовать и избежать его распространения на нашей территории.

Владимир Караник напомнил, что в аэропорту в Минске на наличие коронавируса проверяют пассажиров прямых рейсов из Китая и тем, кто там был долго, профилактически делают мазки со слизистой, чтобы определить носительство вируса. Тех, кто въезжает в Беларусь автомобильным транспортом, проверяют тепловизорами.

Также сейчас медики участвуют в тренировках, когда на практике отрабатываются ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус.

— Должна быть четкая логистика: если обращается пациент с признаками вирусной инфекции в приемный покой или вызывает скорую, а у него в анамнезе есть посещение Китая, должен быть отработан весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериала, по последующей санобработке транспорта и места, куда он обратился, защитной одежды медперсонала. Наша задача — защитить персонал и население от распространения этой инфекции, — объяснил министр здравоохранения.

Владимир Караник напомнил, что пятеро белорусов, которых эвакуировали из Уханя, сейчас находятся на карантине в Нур-Султане.

— Мы связываемся с посольством Беларуси в Казахстане, с министерством здравоохранения Республики Казахстан — на сегодня у всех эвакуированных белорусов нет признаков болезни, их состояние не внушает каких-то опасений, проводится лабораторный контроль и обследования.

После карантина белорусы вернутся домой. Также помочь с эвакуацией белорусов готова и Россия.

— Россия планирует эвакуацию своих граждан в ближайшие дни. Если будут белорусы, которые захотят покинуть Ухань или другие регионы, где будет эвакуация, то на российских самолетах для них будут места, — уточнил министр здравоохранения.

Напомним, 361 человек умер из-за вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае, 475 пациентов вылечили и выписали из больницы, число заболевших возросло до 17 205 человек.

На сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в Беларуси появился номер горячей линии по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Телефон горячей линии +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Симптомов, которые характерны исключительно для китайского коронавируса, нет. Этот вирус может проявляться и кашлем, и повышенной температурой. Однако летальность от него намного ниже, чем во время двух других волн атипичных коронавирусных инфекций, которые фиксировались в мире ранее. В группе риска — пожилые люди, у которых есть сопутствующие заболевания. Инкубационный период заболевания — 14 дней.

После прибытия из стран, в которых регистрировались случаи нового вируса пневмонии, нужно в течение 14 дней по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья. В случае повышения температуры тела, кашля, одышки, нужно обратиться к медикам и по возможности вызвать скорую.

Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?

Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.


Как не заразиться?

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:

  • избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
  • после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
  • если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
  • стараться не касаться руками лица;
  • в общественных местах носить медицинские маски;
  • при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
  • если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился?

При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.

Как лечат от коронавируса?

Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.

Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?

  • Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.
  • Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.
  • Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.
  • Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.
 
Теги: Минск
 
 
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