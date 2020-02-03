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Министр здравоохранения рассказал, как себя чувствуют белорусы, которых эвакуировали из Уханя
03.02.2020 14:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пациентов с коронавирусом в Беларуси нет. Как рассказал сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник во время открытия микробиологической лаборатории при районном центре гигиены и эпидемиологии в Шклове, в нашей стране делается все, чтобы не допустить завоз нового вируса пневмонии.
— Мы планируем не допустить критической ситуации и работаем в первую очередь на упразднение и профилактику. Первое — это профилактика завоза коронавируса в страну, второе — профилактика его широкого распространения, — сказал Владимир Караник.
Министр считает, что мероприятия, которые сейчас проводятся в Беларуси, в случае чего позволят вирус локализовать и избежать его распространения на нашей территории.
Владимир Караник напомнил, что в аэропорту в Минске на наличие коронавируса проверяют пассажиров прямых рейсов из Китая и тем, кто там был долго, профилактически делают мазки со слизистой, чтобы определить носительство вируса. Тех, кто въезжает в Беларусь автомобильным транспортом, проверяют тепловизорами.
Также сейчас медики участвуют в тренировках, когда на практике отрабатываются ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус.
— Должна быть четкая логистика: если обращается пациент с признаками вирусной инфекции в приемный покой или вызывает скорую, а у него в анамнезе есть посещение Китая, должен быть отработан весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериала, по последующей санобработке транспорта и места, куда он обратился, защитной одежды медперсонала. Наша задача — защитить персонал и население от распространения этой инфекции, — объяснил министр здравоохранения.
Владимир Караник напомнил, что пятеро белорусов, которых
— Мы связываемся с посольством Беларуси в Казахстане, с министерством здравоохранения Республики Казахстан — на сегодня у всех эвакуированных белорусов нет признаков болезни, их состояние не внушает каких-то опасений, проводится лабораторный контроль и обследования.
После карантина белорусы вернутся домой. Также помочь с эвакуацией белорусов готова и Россия.
— Россия планирует эвакуацию своих граждан в ближайшие дни. Если будут белорусы, которые захотят покинуть Ухань или другие регионы, где будет эвакуация, то на российских самолетах для них будут места, — уточнил министр здравоохранения.
Напомним, 361 человек умер из-за вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае, 475 пациентов вылечили и выписали из больницы, число заболевших
На сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в Беларуси
Симптомов, которые характерны исключительно для китайского коронавируса, нет. Этот вирус может проявляться и кашлем, и повышенной температурой. Однако летальность от него намного ниже, чем во время двух других волн атипичных коронавирусных инфекций, которые фиксировались в мире ранее. В группе риска — пожилые люди, у которых есть сопутствующие заболевания. Инкубационный период заболевания — 14 дней.
После прибытия из стран, в которых регистрировались случаи нового вируса пневмонии, нужно в течение 14 дней по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья. В случае повышения температуры тела, кашля, одышки, нужно обратиться к медикам и по возможности вызвать скорую.
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
Что делать, если кажется, что заразился?
При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.
Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
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Пациентов с коронавирусом в Беларуси нет.
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